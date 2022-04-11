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Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2022 Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, nasıl sorgulanır?

11.04.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller gündemdeki konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım muhtaç ve engelli bireylerin bakımına destek olmak için verilen ve her ay il il ödemeleri gerçekleşen evde bakım parası Nisan ayında sorgulanıyor. Peki Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2022 Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, nasıl sorgulanır?

Vatandaşlar "Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?" sorusunu merak ediyor. Nisan ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı araştırılan konular arasında yer aldı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı henüz hesaplara yatırılmadı. Evde bakım maaşları her ayın 15'inden itibaren kademeli olarak hesaplara yatırılmakta. Dolayısıyla ayın 15'ine kadar ödeme beklenmiyor.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilmekte.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilmeniz mümkün. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve sonrasında tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmakta.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekmekte:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu gösteren bir sağlık kurulu raporu.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2022 senesi asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşmiş oldu. Asgari ücrete bu sene %50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükselmiş oldu.

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