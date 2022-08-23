EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 23 Ağustos 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu, hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı, ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Ödemeler kısa mesaj yolu ile ya da e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki 23 Ağustos 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu, hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.



