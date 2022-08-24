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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Sorgulama yapmak için TIKLA

24.08.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere enflasyon tutarı sonrası 2 bin 706 TL olan ödeme tutarı 3 bin 340 TL'ye çıkarılmıştı. Peki 24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Sorgulama yapmak için TIKLA

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Söz konusu ödemeler ayın 15'i ile 31'i arası yapılıyor. Ödemeler kısa mesaj yolu ile ya da e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki 24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 24 Ağustos 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı haberimizde...

1

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

1- Batman

2- Sivas

3- Osmaniye

4- Kars

5- Muğla

6- Bilecik

7- Aydın

8- Rize

9- Muş

10- Gümüşhane

11- Siirt

12- Aksaray

13- Ordu

14- Karabük

15- Erzincan

16- İzmir

17- İstanbul

18- Denizli

19- Sakarya

20- Ağrı

21- Bursa

22- Tekirdağ

23- Balıkesir

24- Elazığ

25- Ankara

26- Mersin

27- Karaman

28- Bolu

29- Adana

30- Niğde

31- Bartın

32- Kırıkkale

33- Erzurum

34- Yalova

35- Mardin

36- Konya

37- Afyonkarahisar

38- Adıyaman

39- Çorum

40- Şanlıurfa

41- Diyarbakır

42- Kahramanmaraş

43- Tokat

44- Kütahya

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

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Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

5

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

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