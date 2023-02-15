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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

15.02.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve bu kişilerin bakımlarını üstlenen vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı ödemeleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar..

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı tüm ödeme alan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı hizmetiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar her ay belirli tutarda ödeme alıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı? İşte tüm ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlanmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı güncellendi. Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, 2023 yılında 4 bin 337 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım

E DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığının yatıp yatmadığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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