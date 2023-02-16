Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama e-Devlet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde bakım maaşları e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 16 Şubat e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. 62 ilde evde bakım maaşlarının yatırıldığı öğrenildi. O illerin listesine aşağıdaki detaylardan ulaşabilirsiniz.
e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın ve "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
SMS ile sorgulama yapmak için, evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atabilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde Bakım Maaşları 62 ilde yattı. İşte Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi:
1- İstanbul
2- İzmir
3- Tokat
4- Nevşehir
5- Bolu
6- Kocaeli
7- Sivas
8- Kayseri
9- Tekirdag
10- Mersin
11- Kırşehir
12- Antalya
13- Amasya
14- Kahramanmaraş
15- Sakarya
16- Isparta
17- Mardin
18- Samsun
19- Şanlıurfa
20- Bursa
21- Van
22- Rize
23- Adana
24- Hatay
25- Gaziantep
26- Tunceli
27- Aksaray
28- Malatya
29- Ankara
30- Balıkesir
31- Aydın
32- Konya
33- Erzincan
34- Afyonkarahisar
35- Nigde
36- Sinop
37- Eskişehir
38- Adıyaman
39- Mugla
40- Osmaniye
41- Çanakkale
42- Zonguldak
43- Edirne
44- Erzurum
45- Kırklareli
46- Kütahya
47- Denizli
48- Gümüşhane
49- Yozgat
50- Kars
51- Yalova
52- Ardahan
53- Düzce
54- Diyarbakır
55- Siirt
56- Kırıkkale
57- Manisa
58- Bartın
59- Uşak
60- Bilecik
61- Burdur
62- Çorum