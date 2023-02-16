Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama e-Devlet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde bakım maaşları e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 16 Şubat e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2023

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. 62 ilde evde bakım maaşlarının yatırıldığı öğrenildi. O illerin listesine aşağıdaki detaylardan ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın ve "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

SMS ile sorgulama yapmak için, evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atabilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde Bakım Maaşları 62 ilde yattı. İşte Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi:

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

