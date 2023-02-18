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EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? 18 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller!

18.02.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Şubat 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle evde bakım maaşının yattığı iller de araştırılmaya başlandı. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? 18 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller!

Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Evde bakım maaşları e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Konuya dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2023

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. 62 ilde evde bakım maaşlarının yatırıldığı öğrenildi. O illerin listesine aşağıdaki detaylardan ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama e-Devlet

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın ve "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

SMS ile sorgulama yapmak için, evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atabilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama e-Devlet

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde Bakım Maaşları yatan iller:

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

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