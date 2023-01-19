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EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? 19 Ocak 2023 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi BURADA!

19.01.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar ile aileleri tarafından merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu destek ödemesine ilişkin detaylar e-Devlet üzerinden ya da kısma mesaj yoluyla (SMS) öğrenilebiliyor. Bu destek ödemesinde tutar 2023 Ocak zammı sonrası 4.337 TL'ye yükseldi. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 19 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? 19 Ocak 2023 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi BURADA!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırmaları 19 Ocak 2023 Perşembe günü hız kazandı. Her ayın 15'inde başlayan ve 31'ine dek il il kademeli olarak yapılan ödemelerde son durum merak edildi. Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya ilişkin detaylar e-Devlet üzerinden ya da kısma mesaj yoluyla (SMS) öğrenilebiliyor. İşte 19 Ocak 2023 Perşembe günü evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER (18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

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2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Evde bakım maaşı geçtiğimiz yıl Temmuz zammından sonra aylık 3 bin 336 TL olmuştu.

Evde bakım maaşı 2023 yılında 4 bin 337 TL olarak ödenecek.

para

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile Evde Bakım Maaşı alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından kesilmektedir.

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