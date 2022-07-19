Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 19 Temmuz 2022 evde bakım maaşları ödeme tarih bilgisi...

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak Temmuz 2022? sorgusu aranmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün belli olan temmuz zammı ardından yeniden gündeme gelen devlet yardımı hakkında "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu gündemde yer alıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 19 Temmuz 2022 evde bakım maaşları ödeme tarih bilgisi...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2022?

Evde bakım maaşı yılın ilk yarısında 2 bin 706 TL idi. 2022 Yılının Temmuz ayında artan asgari ücret sonrasında evde bakım maaşı da yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi. Bu açıklamayla beraber evde bakım maaşları 8 Temmuz itibarıyla yatmaya başladı.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart şunlardır:

Engelli kişinin sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekir. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar.

