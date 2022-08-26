FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 26 Ağustos 2022 e Devlet ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 26 Ağustos 2022 e Devlet ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

26.08.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller, engelli vatandaşlar ile aileleri tarafından 26 Ağustos 2022 Cuma günü araştırılıyor. Bilindiği üzere söz konusu ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ile ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 26 Ağustos 2022 ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 26 Ağustos 2022 e Devlet ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, engelli vatandaşlar ile aileleri tarafından merak konusu oldu. Evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının Ziraat Bankası kısa mesaj yoluyla ya da e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 26 Ağustos 2022 e Devlet ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

3

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

2

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

5

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

1

İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı:

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...
Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...
Akaryakıta bir zam daha! Bu gece yarısı fiyatlar değişiyorAkaryakıta bir zam daha! Bu gece yarısı fiyatlar değişiyor
Anahtar Kelimeler:
2022 evde bakım maaşı yatan iller evde bakım maaşı yatan iller evde bakım maaşı yatan iller güncel evde bakım maaşı yatan iller güncel liste evde bakım maaşı yatan iller listesi evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine zam geldi...

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine zam geldi...

Araç sahiplerine önemli uyarı! En düşük masraf 50 bin lira...

Araç sahiplerine önemli uyarı! En düşük masraf 50 bin lira...

Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.