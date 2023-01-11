Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar? İşte yüzde 30 zam oranı sonrası yeni rakam...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi şimdiden arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yüzde 30 zam oranı nının ardından 2023'te ödenecek yeni evde bakım aylığı miktarı 4 bin 337 TL oldu. Öte yandan "11 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi" internette araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Evde bakım maaşı her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde il il kademeli olarak yatırılmaktadır.
Evde bakım maaşı Ocak ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.
Evde bakım maaşı Ocak ayı ödemelerinin 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.
Evde bakım maaşı geçtiğimiz yıl Temmuz zammından sonra aylık 3 bin 336 TL olmuştu.
Evde bakım maaşı 2023 yılında 4 bin 337 TL olarak ödenecek.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile Evde Bakım Maaşı alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından kesilmektedir.