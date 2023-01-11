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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar? İşte yüzde 30 zam oranı sonrası yeni rakam...

11.01.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşının ne zaman hesaplara yatacağı Ocak ayının ortalarına yaklaşılmasıyla birlikte engelli, hasta ve yaşlılar ile aileleri tarafından merak konusu oldu. 2023 Ocak zammının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu destek ödemesinde de tutar değişti. Birçok kişi "11 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi" ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar? İşte yüzde 30 zam oranı sonrası yeni rakam...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi şimdiden arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yüzde 30 zam oranı nının ardından 2023'te ödenecek yeni evde bakım aylığı miktarı 4 bin 337 TL oldu. Öte yandan "11 Ocak 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi" internette araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde il il kademeli olarak yatırılmaktadır.

Evde bakım maaşı Ocak ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Ocak ayı ödemelerinin 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı geçtiğimiz yıl Temmuz zammından sonra aylık 3 bin 336 TL olmuştu.

Evde bakım maaşı 2023 yılında 4 bin 337 TL olarak ödenecek.

para

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile Evde Bakım Maaşı alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından kesilmektedir.

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