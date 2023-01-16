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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? 16 Ocak 2023 Pazartesi zamlı evde bakım maaşı yatan iller!

16.01.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika haberleri engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar ile aileleri tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Ocak zammının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu destek ödemesinde tutar 4 bin 337 TL oldu. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi günü zamlı evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? 16 Ocak 2023 Pazartesi zamlı evde bakım maaşı yatan iller!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Ocak 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere; yüzde 30 zam oranı sonrası 2023'te ödenecek yeni evde bakım aylığı miktarı 4 bin 337 TL oldu. Öte yandan evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. İşte, 16 Ocak 2023 Pazartesi günü zamlı evde bakım maaşı yatan iller....

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde il il kademeli olarak yatırılmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER (16 OCAK 2023 PAZARTESİ)

Evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

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2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı geçtiğimiz yıl Temmuz zammından sonra aylık 3 bin 336 TL olmuştu.

Evde bakım maaşı 2023 yılında 4 bin 337 TL olarak ödenecek.

para

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile Evde Bakım Maaşı alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından kesilmektedir.

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