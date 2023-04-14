Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Bakan Yanık'tan açıklama geldi mi? 14 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller!

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılmaktadır. Evde bakım maaşı bilgisi SMS ile sorgulama yaparak ya da e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılmaktadır.

Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna dek sürecek.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Nisan itibarıyla başlayacak. Nisan ayı ödemeleri 31 Nisan'da sona erecek.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama yapıldığında habrimiz eş zamasnlı olarak güncellenecektir...

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın ve "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE NASIL SORGULANIR?

SMS ile sorgulama yapmak için, evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atabilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

