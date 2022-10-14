Evde bakım maaşları yattı! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte liste...

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılıyor. Bilindiği üzere evde bakım parası 2022 asgari ücret ile yükseldi. Yani maaş bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte vde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ekim listesi belli oldu. İşte o iller:
1- Tokat
2- Ordu
3- Çanakkale
4- Van
5- Yalova
6- İstanbul
7- Tekirdag
8- Zonguldak
9- Ankara
10- Sivas
11- Edirne
12- Bilecik
13- Denizli
14- Şanlıurfa
15- Manisa
16- Niğde
17- Amasya
18- Bitlis
19- Nevşehir
20- Şırnak
Evde bakım maaşı sorgulama için BAKIYE yazıp 4747'ye SMS atabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ayrıca evde bakım maaşını e-Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. Bunun için e-Devlet adresindeki arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada ödemeler ile ilgili detaylara erişim sağlayabilirsiniz.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
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