Evde bakım maaşları yattı! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte liste...

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılıyor. Bilindiği üzere evde bakım parası 2022 asgari ücret ile yükseldi. Yani maaş bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte vde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ekim listesi belli oldu. İşte o iller:

1- Tokat

2- Ordu

3- Çanakkale

4- Van

5- Yalova

6- İstanbul

7- Tekirdag

8- Zonguldak

9- Ankara

10- Sivas

11- Edirne

12- Bilecik

13- Denizli

14- Şanlıurfa

15- Manisa

16- Niğde

17- Amasya

18- Bitlis

19- Nevşehir

20- Şırnak

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulama için BAKIYE yazıp 4747'ye SMS atabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ayrıca evde bakım maaşını e-Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. Bunun için e-Devlet adresindeki arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada ödemeler ile ilgili detaylara erişim sağlayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.



