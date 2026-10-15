Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 492 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”