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Evlilik kredisi alacak gençler dikkat! Bakanlık yeni site açtı!

22.09.2024 11:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençler evlilik adımlarını atarken ekonomik anlamda nefes alabilmeleri için böyle bir proje başlatmıştı. Bakanlık bu fon için yeni bir internet sitesi açtığını duyurdu.

Evlilik kredisi alacak gençler dikkat! Bakanlık yeni site açtı!

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.
Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.

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EĞİTİM İÇERİKLERİ DE BULUNUYOR!

Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.

Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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