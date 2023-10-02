EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI 2023: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TÜİK'te!

TÜİK enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 2023 Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu. TEFE TÜFE ile 2023 eylül ayı enflasyon oranı açıklamasının ne zaman yapılacağı yapılacağı arama motorlarında araştırılıyor. İşte, TÜİK enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih ve konuya ilişkin detaylar...

2023 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından her ayın 3'ünde yapılıyor.

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2023 Salı günü açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Ağustos ayı enflasyonu 4 Eylül 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜFE aylık bazda yüzde 9.09 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.

ÜFE ise yıllık yüzde 49.41, aylık ise yüzde 5.89 yükseldi.



