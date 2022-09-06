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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2022! Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

06.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayı kira artış oranı hesaplamasının nasıl yapıldığı TÜİK tarafından geçtiğimiz gün yapılan ağustos ayı enflasyon verileri açıklaması sonrası merak edildi. Bilindiği üzere kira artış oranı, kira kontratının yenileneceği aydan bir önceki aya ilişkin verilere göre hesaplanmaktadır. Eylül ayında yenilenecek olan kira tutarı TÜİK'in Ağustos ayı açıklaması sonrası belli oldu. Peki, TÜİK verisi sonrası Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2022! Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Ağustos ayı enflasyon verileri geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Basında yer alan haberlerin ardından "TÜİK verisi sonrası Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'dan yüzde 80,21'e çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81,65'e ulaşacağı yönündeydi.

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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok %54,69 oranında zam yapılacak.

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KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

İŞYERİ ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022
Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69
Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL

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