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Eylül ayında tavuk eti üretimi 240 bin 723 ton olarak gerçekleşti

Tavuk eti üretimi 240 bin 723 ton, tavuk yumurtası üretimi 2,08 milyar adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında tavuk eti üretimi 240 bin 723 ton olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 20,4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 5,2 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 19 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,8 arttı.

Bir önceki ay 237 bin 749 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 240 bin 723 ton oldu.

Bir önceki ay 2 milyar 40 milyon 109 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 1,8 oranında artarak 2 milyar 76 milyon 674 bin adet oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tavuk tüik üretim
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