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Eylül enflasyon oranı açıklandı! TÜİK duyurdu.. Eylül enflasyon rakamları ve TEFE TÜFE oranı

03.10.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Memur ve emekli zammı gibi birçok zam oranı bu rakamlara göre netlik kazanıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.

Eylül enflasyon oranı açıklandı! TÜİK duyurdu.. Eylül enflasyon rakamları ve TEFE TÜFE oranı

Eylül ayı enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı sorusu gündemde yer alıyordu. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artması yönünde beklentileri bulunuyordu.
EYLÜL ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim Pazartesi günü saat 10:00’da açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

AÇIKLANAN SON ENFLASYON RAKAMLARI

Ağustos enflasyon oranı 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu.

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