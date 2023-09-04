KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TEFE TÜFE ile Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? TÜİK açıkladı, kira zammı...

Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçen ay TÜİK tarafından yapılan açıklama ile Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 47.83 olmuştu. TÜFE aylık bazda yüzde 9.49 olarak duyurulmuştu. TÜİK, TÜFE'deki (2003=100) değişimin bu senenin Temmuz ayında bir önceki aya göre yüze 9,49, 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 31,14, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı. Eylül ayı kira artış oranı ise bugün belli oldu. İşte TÜİK'ten yapılan açıklama ve Eylül ayı kira artış oranı...

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıklamasına göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar olan sürede yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2022'nin aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK, Ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek ticari mülkler için yüzde 57,45 oranında, sabit oran uygulaması ile de konut sözleşmelerinde yüzde 25 oranında kira artış oranı uygulanacağını belirtti.

