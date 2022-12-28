EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet ile EYT emeklilik başvuru ekranı

EYT kapsamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı. EYT yaş sınırı ve EYT kapsamı netleşirken, EYT başvuru konusunda araştırmalar hızlandı. 4A, 4B, 4C’li çalışan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları için süreç başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek olan EYT ile başvuru süreci başlamış olacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milyonların hayalini kurduğu emeklilik için EYT şartlarını kapsayanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

EYT başvurusunda bulunmak isteyenler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. EYT başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başladı.

EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

e-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SGK'DAN EYT BAŞVURUSU İÇİN REHBER

Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK’nın kapısını çalacak. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşmasını önlemek isteyen kurum yeni bir duyuru yaptı.

EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirmede bulundu. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı.

E- DEVLET’TEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL ÖDENİR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır

-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır

-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.

-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.

Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.

Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.

-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir

Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.

Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

-Belirtilen süre içerisinde tebliği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.



