FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'de maaş hesabı belli oluyor! En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çekilecek

EYT'de maaş hesabı belli oluyor! En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çekilecek

19.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmaları devam ediyor. “EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, hangi formül uygulanacak?” soruları en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin masada tek formülün olduğunu ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında olmayan iki grubu açıklamıştı. Öte yandan EYT düzenlemesinde en düşük emekli maaşının düzeyi için düşünülen taban belli oldu. İşte son dakika EYT haberinin detayları...

EYT'de maaş hesabı belli oluyor! En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çekilecek

EYT ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. "EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yakından takip edilirken hükümetten yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. EYT'de yaşa takılanlara emeklilik formülü beklenirken, maaş hesaplamaları gündeme geldi. Üzerinde çalışılan EYT düzenlemesinde önemli bir emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş emekli olmuş olacak. İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları ve kademeli emeklilik sistemi...

iStock-1292244400 (1)

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

EYT düzenlemesine ilişkin edinilen son dakika haberine göre üzerinde durulan formül ilk aşamada yaklaşık 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanmasını sağlayacak.

Kademeli emeklilik sisteminin ayrıntıları şöyle;

AŞAMA AŞAMA 4-4.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT'de sonlanma aşamasına getirilen çalışmaya göre 1999 yılından önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı.

Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

iStock-1291651376 (1)

EMEKLİ OLANLAR İÇİN DE ÖNEMLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

Diğer yandan maaşlarla ilgili düzenleme de merakla bekleniyor. Burada ise çalışmaya temel alınan ilke en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi olarak görünüyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti şu an 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor.

Vatandaşın emekli aylığı ile ilgili beklentisi ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.

iStock-1308500028 (2)

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde 3 önemli düzenleme yapılması gündeme geldi.

Ayrıca sözleşmeli personel düzenlemesinde kamuya ait çağrı merkezlerinin dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kamuda çalışan 600 bin sözleşmeli personel kadroya alınmış olacak.

kamu5

3600 EMEKLİLİKLERİ ARTIRACAK

3600 ek gösterge düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüz binlerce kişi olduğu belirtiliyor.

AK Parti kurmayları yılbaşı itibari ile emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor.

Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her biri binlerce lira değerinde... Gözü gibi bakıyor! Her biri binlerce lira değerinde... Gözü gibi bakıyor!
Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı olduSıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu
Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyorÇalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret EYT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Jetle künefe söyleyen' iş adamı iflas etti! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamı iflas etti! 'Tacir değilim...'

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Faizsiz kredi için adım atıldı! Başvuran alıyor

Faizsiz kredi için adım atıldı! Başvuran alıyor

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.