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EYT'den kimler faydalanacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT'yi kimler kapsamıyor? EYT ne zaman çıkacak?

05.10.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Bilgin'in yeni açıklamaları sonrası "EYT'den kimler faydalanacak?" sorusu merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son konuşmasında EYT hakkındaki en çok sorgulanan detayları açıkladı. Peki EYT'den kimler faydalanacak? EYT'yi kimler kapsamıyor ve EYT ne zaman çıkacak?

EYT'den kimler faydalanacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT'yi kimler kapsamıyor? EYT ne zaman çıkacak?

Milyonlarca vatandaş EYT’nin kimleri kapsadığını merak ediyor. EYT'den faydalanacak kişi sayısı vatandaşın gündeminde bulunurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklamalar geldi. Bilgin, EYT konusuna değinerek, EYT kapsamında olmayan grupları açıkladı.

EYT'DEN KİMLER FAYDALANACAK?

Bakan Bilgin, EYT hakkındaki konuşmasında staj ve çıraklık sigortasının EYT kapsamında olmadığını vurgularak şöyle dedi:

"Biz burada 99 öncesi işe girmiş olanların emeklilikte karşılaştıkları yaş sorununun çözümüne dönük hazırlık içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme. Bizde bütün çalışanların tam verileri elimizde. Biz gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralıkta Meclis'e intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık. Staj ve çıraklık sigortası olanlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Stajerlik sigorta girişi değil, onların sağlık sigortası var. Sağlık sigortasını korumak için geliştirilmiş bir sistem. Bu EYT kapsamında olanlar farklı. EYT'nin kaç kişiyi kapsayacağını çalışma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız."

"BUNU BİR ŞEKİLDE DÜZELTMEMİZ LAZIM"

Ayrıca emeklilik sistemindeki dengenin bozulduğunu vurgulayan Bilgin, "99'da Türkiye'de reform denilen bir uygulama yapılmış. Anlamı şu, o tarihten önce işe başlayanlarla sonra başlayanlar arasında bir düzenleme yapılmış. 99 öncesi işe başlayanların emeklilik şartları 99 sonrası değişmiş. Tabi emeklilik sisteminde prim ödemesinin süresi, prim gün sayısının artması, primlerin yüksekliği çok önemli. Yaş da burada çok önemli. 38-40 yaşındaki adamı emekli ettiğiniz zaman onun ortalama hayat süresini 80 sayarsak, emeklilik sisteminin onu finanse edebilir olması lazım. Bunun ölçüsü dünyada şu; 3 çalışanın 1 emekliyi finanse edecek bir sistemin olması lazım. Bizim emeklilik sisteminde bu denge bozulmuş, şu anda da çok iyi durumda değil. Bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım. Türkiye nüfusu hızlı bir şekilde yaşlanıyor." ifadelerini kullandı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin, EYT'nin çıkış zamanı ile ilgili ise "Aralık'ta meclise intikal ettireceğiz." şeklinde konuştu.

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