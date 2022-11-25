EYT’li de işveren de bunları merak ediyordu! Bakan Bilgin canlı yayında tek tek açıkladı: Kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanması…

EYT ile emekli olacaklar için artık son dönemece girildi. Aralık ayında Meclis’te yapılacak görüşmeler sonrası Ocak 15’te yürürlüğe girmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası öncesi işveren tarafında kıdem tazminatı hareketliliği yaşanıyor. EYT kapsamına dahil olmak isteyen milyonlarca kişi ise bunun formüllerini araştırıyor. Türkiye yeni yıla çalışma hayatında devrim niteliğinde değişiklikler yaparak girmeye hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği EYT için çok kritik olacak açıklamalara imza attı.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kıdem tazminatından borçlanma ile emekliliğe kadar merak edilenleri anlattı.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Bakan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok” dedi.

EMEKLİ ÇALIŞAN İÇİN ÖDENEN PRİME AYAR

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

EYT’LİNİN KIDEM TAZMİNATINA FORMÜL ARAYIŞI

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, “Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var” diyerek, “Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir” açıklamasında bulundu.

İŞVERENİN TAZMİNAT İÇİN KREDİ TALEBİ

İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ

Bakan Bilgin, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesine ilişkin soruları da yanıtladı. Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personelleri kapsayan düzenlemenin son halinin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.



