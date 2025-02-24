FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'li olmak isteyenler dikkat, O isim 'yaş şartını' açıkladı! 'Emekli olmaları mümkün değil' deyip o ayrıntıyı duyurdu

EYT'li olmak isteyenler dikkat, O isim 'yaş şartını' açıkladı! 'Emekli olmaları mümkün değil' deyip o ayrıntıyı duyurdu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.02.2025 08:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT 3 Mart 2023 yılında çıktı. Birçok vatandaş bu yasadan faydalanarak emekli olsa da bazı vatandaşlar bu haktan faydalanamadı. Prim gün sayısı eksik olanlar EYT'li olsa da yaş beklemek zorunda. SGK uzmanı Özgür Erdursun, EYT ile ilgili bu ayrıntıya dikkat çekti. İşte detaylar...

EYT'li olmak isteyenler dikkat, O isim 'yaş şartını' açıkladı! 'Emekli olmaları mümkün değil' deyip o ayrıntıyı duyurdu

EYT'li olabilmek için 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olmak gerekiyor. İlk işe başlama tarihine göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayanlar yaş şartı olmadan emekli olabilir. Ancak prim gün sayısı eksik olanlar, az prim günüyle kısmi emeklilikten yaralanmak için yaş şartını tamamlamaları gerekiyor.

iStock-1414585022

EYT'lİ OLMAK ONLAR İÇİN MÜMKÜN MÜ?

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndan 3600 ya da 5400 günle emekli olanlar EYT ile ayrıca bir hak elde etmedi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki haberinde, "EYT öncesi kendilerinden istenen yaş neyse aynı yaş şartını tamamlamadan emekli olma­ları mümkün değil" sözlerini kullandı.

thumbs_b_c_1e60c1dec6070c217e7464e39949fdb2

O KİŞİLER YAŞ BEKLEMEK ZORUNDA

Erdursun, prim gün sayısı eksik olanların EYT'li olmalarına rağmen yaş sınırını beklemek zorunda olduklarını kaydetti. Erdursun, EYT'li olabilmek için prim gün sayısının tamamlanması gerektiğinin altını çizerek, "Prim gün sayısını tamamlamayanlar yaş şartında değişiklik olmadan kısmi emeklilik için yaş beklemek zorundadırlar" şeklinde konuştu.

Erdursun, "SSK’dan 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında; Bağ-Kur’dan 5400 günle kadınlar 56, erkekler 58 yaşında; Emekli Sandığından 5400 günle ka­dınlar ve erkekler 61 yaşında emekli olabilirler" dedi.

emekli_haberleri_5-1210x642

Konuyu örnek ile açıklayan Erdursun, şu cümleleri sarf etti:

28-03-1972 doğumlu 53 yaşında bir kadın sigortalı, 01-06-1992’de sigorta­lı olmuş 49 yaş 5600 güne tabi toplamda 3623 günü var.

AVANTAJ SAĞLAMADI

Normalde 28-03-2021’de EYT yasa­sı çıkmadan önce dahi emekli olabili­yordu. EYT ile yaş şartı kaldırıldı ancak kendisinin prim gün sayısı eksik ol­duğu için 5600 gününü tamamladığında emekli olacak. EYT yasası kendisine bir avantaj sağlamadı.

emekli4

58 YAŞINI BEKLEMEK ZORUNDA

Bu kişinin ayrıca 3600 günle 58 yaşında emekli olma hakkı vardı. EYT yasası öncesi 58 yaş 3600 gün kuralı EYT’de değişmedi. Bu durumda EYT yasası çıkmadan önce dahi yaş şartını tamamlayan ancak prim gün sayısı eksik olan kişiler, 8-9-1999 tarihine kadar 3600 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaş şartı aranmaktaydı. 8-9-1999’da çıkan yasa ile kadınlar 50 yaşı 58 yaşa, erkeklerin 55 yaşı 60 yaşına çıkartılmıştı, 3-3-2023’de çıkan EYT yasası ile 58 yaş şartının 50 yaşına indirileceğini düşündüler ancak EYT yasası çıktığında SSK’da 5000 gün şartı değil de 8-9-1999 tarihine getirilen prim kademesi değiştirilmedi ayrıca 3600 günle kadınların 50, erkeklerin 55 yaş şartı hakkı geri verilmedi, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ile 3600 gün şartı devam ettiği için bu kişi 3600 günle 58 yaşını beklemek zorundadır.

kapak_110411

EMEKLİ OLMAK İÇİN 2030'U BEKLEMELİLER

28-03-1972 doğumlu olan ve 01-06- 1992’de sigortalı olan kişi için EYT yasasının çıkmasının bir anlamı olmadı. EYT öncesinde 3600 günle 28-03-2030’da emekli olacak kişi EYT yasası sonrası da emekli olabilmek için 28-03-2030 tarihini beklemek zorunda.

iStock-1623637073

ÇALIŞSA DA ÇALIŞMASA DA AYNI TARİHTE EMEKLİ OLACAK

Bu sigortalının 5600 gününü tamamlaması için 1977 günü eksik yani 5 yıl 5 ay 27 gününü tamamlaması gerekiyor. Bu kişi bugün 24-02-2024’de sigortalı çalışmaya başlar ise 5 yıl 5 ay 27 gününü 21-08-2030’da tamamlayacak ve emekli olacak, ancak hiç prim ödemese dahi bu kişi 28-03-2030’da emekli olabilecek.

iStock-2159250687 (1)

İlk işe başlama tarihi 8-9-1999 tarihine kadar olanlar EYT’li gibi gözükse de prim günü eksik olması durumunda EYT’li olmanın kendilerine bir avantajı olmayabiliyor.

Canlı Borsa
O zorunluluk fiyatları etkiledi 50 bin TL fark ediyor! Araç alacaklar dikkatO zorunluluk fiyatları etkiledi 50 bin TL fark ediyor! Araç alacaklar dikkat
Emekli bayram ikramiyesi kulis bilgisi 'Mutlaka olacak'Emekli bayram ikramiyesi kulis bilgisi 'Mutlaka olacak'
Anahtar Kelimeler:
EYT emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

Emekli bayram ikramiyesi kulis bilgisi 'Mutlaka olacak'

Emekli bayram ikramiyesi kulis bilgisi 'Mutlaka olacak'

Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti

'Ek gelir olsun' diye kiralayıp başladı! İşçilikten patronluğa geçti

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.