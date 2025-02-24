EYT'li olmak isteyenler dikkat, O isim 'yaş şartını' açıkladı! 'Emekli olmaları mümkün değil' deyip o ayrıntıyı duyurdu

EYT'li olabilmek için 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olmak gerekiyor. İlk işe başlama tarihine göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayanlar yaş şartı olmadan emekli olabilir. Ancak prim gün sayısı eksik olanlar, az prim günüyle kısmi emeklilikten yaralanmak için yaş şartını tamamlamaları gerekiyor.

EYT'lİ OLMAK ONLAR İÇİN MÜMKÜN MÜ?

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndan 3600 ya da 5400 günle emekli olanlar EYT ile ayrıca bir hak elde etmedi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki haberinde, "EYT öncesi kendilerinden istenen yaş neyse aynı yaş şartını tamamlamadan emekli olma­ları mümkün değil" sözlerini kullandı.

O KİŞİLER YAŞ BEKLEMEK ZORUNDA

Erdursun, prim gün sayısı eksik olanların EYT'li olmalarına rağmen yaş sınırını beklemek zorunda olduklarını kaydetti. Erdursun, EYT'li olabilmek için prim gün sayısının tamamlanması gerektiğinin altını çizerek, "Prim gün sayısını tamamlamayanlar yaş şartında değişiklik olmadan kısmi emeklilik için yaş beklemek zorundadırlar" şeklinde konuştu.

Erdursun, "SSK’dan 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında; Bağ-Kur’dan 5400 günle kadınlar 56, erkekler 58 yaşında; Emekli Sandığından 5400 günle ka­dınlar ve erkekler 61 yaşında emekli olabilirler" dedi.

Konuyu örnek ile açıklayan Erdursun, şu cümleleri sarf etti:



28-03-1972 doğumlu 53 yaşında bir kadın sigortalı, 01-06-1992’de sigorta­lı olmuş 49 yaş 5600 güne tabi toplamda 3623 günü var.

AVANTAJ SAĞLAMADI

Normalde 28-03-2021’de EYT yasa­sı çıkmadan önce dahi emekli olabili­yordu. EYT ile yaş şartı kaldırıldı ancak kendisinin prim gün sayısı eksik ol­duğu için 5600 gününü tamamladığında emekli olacak. EYT yasası kendisine bir avantaj sağlamadı.

58 YAŞINI BEKLEMEK ZORUNDA

Bu kişinin ayrıca 3600 günle 58 yaşında emekli olma hakkı vardı. EYT yasası öncesi 58 yaş 3600 gün kuralı EYT’de değişmedi. Bu durumda EYT yasası çıkmadan önce dahi yaş şartını tamamlayan ancak prim gün sayısı eksik olan kişiler, 8-9-1999 tarihine kadar 3600 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaş şartı aranmaktaydı. 8-9-1999’da çıkan yasa ile kadınlar 50 yaşı 58 yaşa, erkeklerin 55 yaşı 60 yaşına çıkartılmıştı, 3-3-2023’de çıkan EYT yasası ile 58 yaş şartının 50 yaşına indirileceğini düşündüler ancak EYT yasası çıktığında SSK’da 5000 gün şartı değil de 8-9-1999 tarihine getirilen prim kademesi değiştirilmedi ayrıca 3600 günle kadınların 50, erkeklerin 55 yaş şartı hakkı geri verilmedi, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ile 3600 gün şartı devam ettiği için bu kişi 3600 günle 58 yaşını beklemek zorundadır.

EMEKLİ OLMAK İÇİN 2030'U BEKLEMELİLER

28-03-1972 doğumlu olan ve 01-06- 1992’de sigortalı olan kişi için EYT yasasının çıkmasının bir anlamı olmadı. EYT öncesinde 3600 günle 28-03-2030’da emekli olacak kişi EYT yasası sonrası da emekli olabilmek için 28-03-2030 tarihini beklemek zorunda.

ÇALIŞSA DA ÇALIŞMASA DA AYNI TARİHTE EMEKLİ OLACAK

Bu sigortalının 5600 gününü tamamlaması için 1977 günü eksik yani 5 yıl 5 ay 27 gününü tamamlaması gerekiyor. Bu kişi bugün 24-02-2024’de sigortalı çalışmaya başlar ise 5 yıl 5 ay 27 gününü 21-08-2030’da tamamlayacak ve emekli olacak, ancak hiç prim ödemese dahi bu kişi 28-03-2030’da emekli olabilecek.

İlk işe başlama tarihi 8-9-1999 tarihine kadar olanlar EYT’li gibi gözükse de prim günü eksik olması durumunda EYT’li olmanın kendilerine bir avantajı olmayabiliyor.