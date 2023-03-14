EYT maaşları ne zaman, ne kadar yatacak? EYT maaşı nasıl hesaplanır? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başladı. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen EYT yasasına göre; 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını alabilecekler. Peki, EYT maaş hesabı nasıl yapılır? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplaması nasıl olur? İşte tüm merak edilenler...

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN, NE KADAR YATACAK?

2023 yılında 2.2 milyon vatandaşın yararlanacağı EYT düzenlemesinin bütçeye toplam yükü 194.4 milyar TL olacak. Mart'ta başvuracak vatandaşlar, 5 bin 811 lira ile 12 bin 389 lira aralığında ortalaması 8 bin 733 TL olan emekli aylığını Nisan ayında alabilecek.

EYT MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi var. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca hesaplama işlemi yapabiliyor.

4A emeklilik maaşı hesaplamasında T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi bilgileri isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra 'sorgula' butonuna basarak detayları öğrenebilirsiniz.

4A EMEKLİLİK MAAŞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

4B emeklilik bilgilerinin sorgulanması için T.C. Kimlik Numarası, güvenlik kodu gibi bilgileri girdikten sonra sorgula kısmına tıklanması gerekiyor.

4B EMEKLİ MAAŞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

4C emekli maaşı sorgulamasında doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgiler isteniyor.

4C EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

