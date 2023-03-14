FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT maaşları ne zaman, ne kadar yatacak? EYT maaşı nasıl hesaplanır? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı

EYT maaşları ne zaman, ne kadar yatacak? EYT maaşı nasıl hesaplanır? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı

14.03.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar başvurularını yapmaya başladılar bile. Başvurusunu tamamlayanlar ya da yeni başvuru yapacak olanlar EYT maaşları ne zaman, ne kadar yatacak? EYT maaşı nasıl hesaplanır? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

EYT maaşları ne zaman, ne kadar yatacak? EYT maaşı nasıl hesaplanır? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başladı. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen EYT yasasına göre; 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını alabilecekler. Peki, EYT maaş hesabı nasıl yapılır? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplaması nasıl olur? İşte tüm merak edilenler...

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN, NE KADAR YATACAK?

2023 yılında 2.2 milyon vatandaşın yararlanacağı EYT düzenlemesinin bütçeye toplam yükü 194.4 milyar TL olacak. Mart'ta başvuracak vatandaşlar, 5 bin 811 lira ile 12 bin 389 lira aralığında ortalaması 8 bin 733 TL olan emekli aylığını Nisan ayında alabilecek.

EYT5

EYT MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi var. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca hesaplama işlemi yapabiliyor.

4A emeklilik maaşı hesaplamasında T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi bilgileri isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra 'sorgula' butonuna basarak detayları öğrenebilirsiniz.

EYT4

4A EMEKLİLİK MAAŞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

4B emeklilik bilgilerinin sorgulanması için T.C. Kimlik Numarası, güvenlik kodu gibi bilgileri girdikten sonra sorgula kısmına tıklanması gerekiyor.

4B EMEKLİ MAAŞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

4C emekli maaşı sorgulamasında doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgiler isteniyor.

4C EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları için tahminler peş peşe geldi!ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları için tahminler peş peşe geldi!
Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!
İhtiyaç kredisi faizi için bankalara talimatİhtiyaç kredisi faizi için bankalara talimat
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı hesaplama 4a emekli maaşı hesaplama sgk emeklilik maaşı hesaplama

En Çok Okunan Haberler

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Banka iflasları akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi!

Banka iflasları akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.