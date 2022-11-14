EYT ne zaman çıkacak? 5 bin gün prim sayısı ve yıl sonunda emeklilik! İşte EYT şartları ve son durum...

EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak, soruları emeklilikte yaşa takılan çok sayıda vatandaş tarafından arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Bakan Bilgin Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarının durduğunu belirterek o şartları kaldıramayacaklarını söyledi. Bakan Bilgin Şu anda yaş şartını kaldırırsak emekli olabilecek, şartları dolduran 1.5 milyon insan var” ifadelerini kullandı. İşte EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesi için sayılı günler kaldı.

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olabileceğini söyledi. Bakan Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var"

EYT ŞARTLARI AÇIKLANDI

EYT ile ilgili konuşan Bakan Bilgin, yaş ve prim şartının değişmeyeceğini belirtti.

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok.

Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

KADINLAR İÇİN 20 ERKEKLER İÇİN 25 YIL

Bakan Bilgin EYT düzenlemesi ile ilgili "EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." şeklinde konuştu.

1999 ÖNCESİ VE 5 BİN PRİM GÜNÜ ŞARTI

EYT'lilerin bir süredir merakla beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Açıklamaya göre EYT'de iki şartın değişmeyeceği öğrenildi. Bilgin açıklamasında "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

