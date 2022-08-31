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EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?

31.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar sürüyor. Milyonlarca vatandaş konuya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapılmıştı. Bakan Bilgin, masada tek formülün bulunduğunu belirmişti. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?

EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?

EYT çalışmasındaki son durum çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bakan Bilgin, konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunup Almanya ve Hollanda modellerinin hayata geçirileceği konusundaki iddialarda gerçeklik payı olmadığını ifade etti. Bilgin ayrıca 'Masamızda sadece bir tane EYT formülü var' şeklinde konuştu. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?

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EYT'DE SON DURUM NEDİR?

EYT'nin çıkacağı tarih ve çalışmadaki son durum merak ediliyor. Son olarak Almanya ve Hollanda modeli üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti. Ancak Bakan Bilgin, iddiaların doğruluk payı olmadığını ifade ederek EYT konusunda bir adet formülleri olduğunu aktardı.

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Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanmış olan ekip, EYT'lilere yönelik çalışmaların sonrasında alternatifli formüller çıkarıp hazırlayacak.

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Çalışmalara ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplamış olacak. Sürecinde sonunda hazırlanan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Hazırlanan metin son şekline geldikten sonra TBMM gündeminde yer alacak.

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EYT'Lİ BAĞ-KURLULAR NASIL EMEKLİ OLACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl sonu çıkması beklenen yasayı beklerken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Bağ-Kurluların emekli olabilecekleri şartlara ilişkin açıklamada bulundu.

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İşte Karataş'ın yaptığı açıklama:

"Bildiğiniz üzere EYT'li sayılmak için temel koşul 8 Eylül 1999 tarihi. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde hizmetleriniz geriye gidiyorsa siz EYT kapsamında bulunmaktasınız. Peki EYT kapsamında bulunmakla birlikte diyelim ki tüm EYT'lilerin savunduğu formülsüz çözüm olan önceki Bağ-Kur kanunu kapsamında emeklilik ise bu durumda iki emeklilik şartı var. Birinde yaş var diğerinde yaş yok. Yani normal bir BAğ-Kur emekliliğiyle emekli olmak istiyorum eski EYT mağduriyetine yol açan 4447 yasa silindi diyelim ve eski şartlar getirildiği takdirde normal emeklilikle BağKurluların emekli olması için kadınların en az 20 yıl hizmetinin bulunması, erkeklerin ise 25 yıl hizmetinin bulunması halinde EYT yasasından faydalanabilecek. Peki ikinci koşul nedir? İkinci koşul kadınlarda 50 yaş şartı, erkeklerde 55 yaş şartı var ve sadece 15 yıllık Bağkur hizmeti aranmaktadır."

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan çalışma ve düzenlemenin en geç Aralık'a kadar hazırlanması beklenmekte. Ayrıca eğer yasa Aralık ayında çıkarsa, yürürlüğe 2023'ün Ocak ayında girebileceği konuşulmakta.

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EYT NEDİR?

EYT'nin açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak ifade edilmekte. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmış oldu. Emekli olmak için üç koşulun (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı. 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olan kişiler EYT'li olarak isimlendirilmekte.

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