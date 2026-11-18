Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytin rekoltesi artmasıyla birlikte zeytinyağı fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre düştü. Zeytinlerini yağa dönüştürmek için Zeytinyağı fabrikalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan Manavgat Ziraat Odası önündeki kuyruk D-400 Karayoluna taştı.

Üreticiler geçtiğimiz yıl 250-300 liraya yağ sattıklarını, yüksek rekolte sebebiyle bu yıl yağın fiyatının 200 liralara gerilediğini, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdiler.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zeytin rekoltesinin geçen yıla göre büyük oranda arttığına dikkat çekti.

"DÜNYADA ZEYTİN REKOLTESİ ARTARKEN FİYATLARDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR"

Metin "Ne yazık ki rekolte artarken fiyatlar gerilemeye devam ettiği için üreticilerimiz zor durumda. Bu sadece Manavgat’ta ve ülkemizde değil, İspanya ve diğer ülkelerde de aynı. Dünyada zeytin rekoltesi artarken fiyatlarda düşüş yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Devamında Metin "Buradan başta turizmcilerimiz olmak üzere esnaflarımıza Manavgat’ın Zeytinyağını ve üreticilerimizin ürettiği karpuz, kavun, domates gibi ürünleri kullanmalarını talep ediyoruz. Belki bunu başarırsak üreticilerimizi de yüzü biraz olsun gülecektir" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır