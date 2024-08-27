FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Faiz indirimi gündemi konuşulurken, ABD'de dikkat çeken kare! TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

Faiz indirimi gündemi konuşulurken, ABD'de dikkat çeken kare! TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

27.08.2024 21:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasaları hareketlendiren 'faiz indirimi' sinyallerinin ardından ABD'den Türkiye için kritik bir fotoğraf karesi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Faiz indirimi gündemi konuşulurken, ABD'de dikkat çeken kare! TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da sinyalini verdiği faiz indirimleri bir anda dünya gündemine oturdu. Powell, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına yönelik yaptığı açıklamada "Enflasyon önemli ölçüde düştü. Politikayı ayarlama zamanı geldi. Arz sıkışması normale döndü" dedi.

YÜKSEK FAİZ DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Fed Başkanı'nın bu sözleri 2022 yılında başlayan yüksek faiz döneminin yavaş yavaş sona ereceği beklentisi, şimdiden piyasaları hareketlendirdi.

BEKLENEN FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Uzmanlar önümüzdeki ay Fed'in uzun bir aradan sonra faiz indirimi kararı alabileceği görüşünde birleşirken, iç piyasada da gözler Merkez Bankası'na çevrildi.

TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN, FED BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Faiz indirimi gündemi ekonomi dünyasını meşgul ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

thumbs_b_c_43ccce6c303f95823263213321f2a56e

Karahan ve Powell'ın görüşmesi, sempozyumun yapıldığı ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleşti.

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" teması ele alındı.

02.07_13_6_20240827_2_65287231_104226790

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu seneki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.

Kovid-19 salgınının yol açtığı ani bozulmanın hafiflemesi, ticari ağların değişmesi ve küresel finansal akış tepkileri ile ekonomilerin nasıl yapılandırıldığına dair uzun süreli etkiler de sempozyumda ele alındı.

Bu arada, sempozyumun yapıldığı Jackson Hole, çiftçilik ve kovboy hayatının gelişiminde önemli rol oynayan bir sınır kasabası olarak biliniyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fed faiz Merkez Bankası faiz indirimi
En Çok Okunan Haberler
Ferahlayan İstanbul'a kötü haber!

Ferahlayan İstanbul'a kötü haber!

10 banka emekli promosyonlarını güncelledi...

10 banka emekli promosyonlarını güncelledi...

Ev sahibinden beklenmeyen, kira bedeli sistemi

Ev sahibinden beklenmeyen, kira bedeli sistemi

Ekipler de şaşırdı: 600 TL'ye alıp, 2680 TL'ye satıyormuş!

Ekipler de şaşırdı: 600 TL'ye alıp, 2680 TL'ye satıyormuş!

Altın zirve yaptı! Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Mantıklı mı?

Altın zirve yaptı! Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Mantıklı mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.