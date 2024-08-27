Faiz indirimi gündemi konuşulurken, ABD'de dikkat çeken kare! TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da sinyalini verdiği faiz indirimleri bir anda dünya gündemine oturdu. Powell, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına yönelik yaptığı açıklamada "Enflasyon önemli ölçüde düştü. Politikayı ayarlama zamanı geldi. Arz sıkışması normale döndü" dedi.

YÜKSEK FAİZ DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Fed Başkanı'nın bu sözleri 2022 yılında başlayan yüksek faiz döneminin yavaş yavaş sona ereceği beklentisi, şimdiden piyasaları hareketlendirdi.

BEKLENEN FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Uzmanlar önümüzdeki ay Fed'in uzun bir aradan sonra faiz indirimi kararı alabileceği görüşünde birleşirken, iç piyasada da gözler Merkez Bankası'na çevrildi.

TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN, FED BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Faiz indirimi gündemi ekonomi dünyasını meşgul ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Karahan ve Powell'ın görüşmesi, sempozyumun yapıldığı ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleşti.

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" teması ele alındı.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu seneki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.

Kovid-19 salgınının yol açtığı ani bozulmanın hafiflemesi, ticari ağların değişmesi ve küresel finansal akış tepkileri ile ekonomilerin nasıl yapılandırıldığına dair uzun süreli etkiler de sempozyumda ele alındı.

Bu arada, sempozyumun yapıldığı Jackson Hole, çiftçilik ve kovboy hayatının gelişiminde önemli rol oynayan bir sınır kasabası olarak biliniyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır