Faiz kararına günler kaldı: Gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Başkan Fatih Karahan'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacağı için PPK toplantısı 20 Ağustos Salı gününe çekildi. Saat 14.00'da açıklanacak olan faiz kararı öncesi ekonomistler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.

Nisan ayından beri faizi sabit tutan Merkez'in bu ay da politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutulacağı tahmin ediliyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde.

EKONOMİSTLER ORTAK BİR FİKİRE SAHİP DEĞİL

Son çeyrekte faiz indirimi bekleyen ekonomistler, söz konusu indirimin büyüklüğü ve tarihi konusunda ortak bir fikre sahip değiller.

Reuters anketine katılan ekonomistlerden dördü ilk faiz indiriminin ekim ayında, diğer dördü kasım ayında, iki ekonomist de aralık ayında gerçekleşmesini bekliyor.

Beş kurum ise TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde yapmasını beklediklerini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine de yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Ekonomistler önümüzdeki hafta faiz değişikliği beklemiyor ancak PPK metnindeki olası değişiklikler yakından izleniyor.

Bankacılara göre likidite, iç talep ve faiz artışı ihtimalinin azalması nedeniyle bu yöndeki yönlendirmenin metinden çıkarılıp çıkarılmayacağı yakından izlenecek.