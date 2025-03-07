Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
06.03.2025 16:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatta bazen hiç beklenmedik anlarda nakite ihtiyaç duyabilirsiniz. Acil bir sağlık harcaması, sevdiklerinize yapmak istediğiniz özel bir sürpriz ya da uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir plan için ek bir bütçeye ihtiyacınız olabilir. Böyle anlarda yüksek faiz oranlarıyla borçlanmak yerine, sıfır faizli bir fırsattan yararlanmak kulağa nasıl geliyor? Yapı Kredi, %0 faizli ve taksitli 50.000 TL’ye kadar nakit fırsatı ile yeni müşterilerine destek oluyor. Tüm detaylar içeriğimizde...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Beklenmedik harcamalarla karşılaştığınızda düşük maliyetli bir finansman seçeneği aramak kaçınılmaz olur. İhtiyacınızı çözecek nakiti bulması da kara kara düşündürür ama neyse ki kolay bir yolu var. Bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu %0 faizli nakit fırsatlarından yararlanmak. O bankalardan biri de Yapı Kredi. İlk kez müşterisi olacaklara %0 faizli 50.000 TL’ye kadar nakit avans fırsatı sunuyor. Üstelik şubeye gitmenize gerek yok, başvurunuzu yalnızca Yapı Kredi Mobil üzerinden birkaç adımda tamamlayabiliyorsunuz. Peki bu kampanyanın içeriği ne, bu avantajlı fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz? diye merak ediyorsanız işte detaylar...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru... Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Faizsiz 50.000 TL nasıl alınır?

1

Yapı Kredi’nin yeni müşterilerine özel sunduğu bu kampanya kapsamında, 25.000 TL taksitli nakit avans ve 25.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi olmak üzere toplamda 50.000 TL'yi faizsiz ve 6 aya varan taksitle kolayca alabilirsiniz. Üstelik bu fırsattan yararlanmak için tek yapmanız gereken Yapı Kredi Mobil’i indirerek "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımını takip etmek ve FAIZSIZ50BIN kodunu kullanmak. Başvurunuz onaylandığında paranız hesabınızda ve neye kullanmak istediğiniz size kalmış.

Bireysel İhtiyaç Kredisi (25.000 TL’ye kadar)

Maksimum vade: 6 ay

Faiz oranı: %0

Başvuru kanalı: Yapı Kredi Mobil

Kampanya süresi: Müşteri olduktan sonra 15 gün boyunca geçerli

Kullanım şartı: Yapı Kredi Mobil’den müşteri olup başvurunun onaylanması

Taksitli Nakit Avans (25.000 TL’ye kadar)

Maksimum vade: 3 ay

Faiz oranı: %0

Başvuru kanalı: Yapı Kredi Mobil

Kampanya süresi: Müşteri olduktan sonra 15 gün boyunca geçerli

Kullanım şartı: Bireysel kredi kartı başvurunuzun onaylanması

Hemen Başvur

Kampanyadan nasıl yararlanabilirsiniz?

3
Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak için Yapı Kredi Mobil’i indirerek şu adımları takip etmeniz yeterli:

  1. Yapı Kredi Mobil’i indirin
  2. "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyin.
  3. FAIZSIZ50BIN kampanya kodunu girerek başvurunuzu tamamlayın.
  4. Müşteri olduktan sonra Bireysel İhtiyaç Kredisi veya Taksitli Nakit Avans başvurunuzu yapın.
  5. Onaylandıktan sonra %0 faizli nakit avantajını kullanmaya başlayın!

Kampanyadan kimler yararlanabilir?

2

Bu kampanya sadece ilk kez Yapı Kredi müşterisi olacaklar için geçerli. Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil’den müşteri olan kişiler yararlanabiliyor. Kampanyaya dahil olmak için 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olma sürecini tamamlamanız gerekiyor. Süreci tamamlamadığınız ya da şubeye giderek müşteri olmanız durumunda kampanyadan faydalanamıyorsunuz.

Önemli Noktalar:

  • "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımında FAIZSIZ50BIN kampanya kodunu girmeniz gerekiyor.

  • Başvurular bankanın değerlendirmesine tabi ve kredi limiti başvuran kişinin finansal durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Kampanya koşulları

4

  • Kampanya sadece yeni ve bireysel müşteriler içindir.
  • Kampanya 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Yapı Kredi Mobil üzerinden "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımı tamamlanmalıdır.
  • Kampanyaya katılım için FAIZSIZ50BIN kodunun başvuru sırasında girilmesi zorunludur.
  • Kampanya kapsamında yeni müşteri olan kullanıcılar, 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans ve 25.000 TL’ye kadar Bireysel İhtiyaç Kredisi olmak üzere, toplamda 50.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit fırsatından yararlanabilir.
  • Kampanyadan Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olduktan sonra bireysel kredi kartı ve/veya bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunup başvurunun onaylanması ve kredilerinin/kartlarının kullanıma açılması durumunda yararlanabilir.
  • Kredi kartı açıldığında kampanya müşteriye tanımlı olacaktır. Kampanyadan, görüntülü görüşme ile müşteri olma tarihinden itibaren 15 gün içinde faydalanma süresi bulunuyor. 15 gün geçtikten sonra kampanya kullanım dışı oluyor.
  • Müşteriler kredi kartı nakit limitleri dahilinde bir kereye mahsus olmak üzere en fazla 25.000 TL taksitli nakit avans kullanabiliyor. Bu tutar 3 ay vade ile geçerli. Koşulların sağlandığı tutarın tek seferde çekilmesi gerekmektedir. Parçalı kullanımlarda faiz yansıyacaktır.
  • Kredi kartı başvurusunun 25.000 TL’den daha az limit ile onaylanması halinde çekilebilecek maksimum taksitli nakit avans tutarı kredi kartının limitiyle sınırlıdır.
  • Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, yasal düzenlemeler gereği müşteri limitinin %25’i kadar, en fazla 25.000 TL sınırlandırılmıştır.
  • Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sadece bireysel kredi kartları ile kullanılabilecektir.
  • Kampanyadan bir kez yararlanılabilir. Daha önce Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olup %0 faizli kredi kampanyalarından faydalanan müşteriler, bu kampanyaya katılamaz.
Hemen Başvur
Bankalar faizsiz nakit limitlerini yükseltti! Hangi banka ne kadar faizsiz nakit veriyor? Bankalar faizsiz nakit limitlerini yükseltti! Hangi banka ne kadar faizsiz nakit veriyor?

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
kredi kredi faiz oranı faizsiz kredi nakit
İş birliği İçerikleri
A101'e Xiaomi tablet geliyor!

A101'e Xiaomi tablet geliyor!

Şıklık, esneklik ve konfor! Puma Anzarun Grid Spor Ayakkabı yarı fiyatına düştü

Şıklık, esneklik ve konfor! Puma Anzarun Grid Spor Ayakkabı yarı fiyatına düştü

Tüylerden ve kırıntılardan tek hamlede kurtulun!

Tüylerden ve kırıntılardan tek hamlede kurtulun!

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Bilgisayar başında geçen saatleri konforlu hale getirecek ürünler

Bilgisayar başında geçen saatleri konforlu hale getirecek ürünler

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Kaymaz taban, su geçirmez materyal... Adidas Terrex serisinin yıldızı

Kaymaz taban, su geçirmez materyal... Adidas Terrex serisinin yıldızı

Taksi çağırın, harita kullanın, her an bağlantıda kalın!

Taksi çağırın, harita kullanın, her an bağlantıda kalın!

Yurt dışı seyahatlerinde valizinizde mutlaka olması gerekenler

Yurt dışı seyahatlerinde valizinizde mutlaka olması gerekenler

Hangi ünlü hangi kokuyu kullanıyor? İmza parfümleri burada

Hangi ünlü hangi kokuyu kullanıyor? İmza parfümleri burada

İftara beş kala? Mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler

İftara beş kala? Mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler

İftara beş kala? Mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler

İftara beş kala? Mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler

BİM'e Kumtel mini fırın geliyor!

BİM'e Kumtel mini fırın geliyor!

Kombini büyük beğeni topladı! İşte Jennifer Lopez'in iddialı ofis stili...

Kombini büyük beğeni topladı! İşte Jennifer Lopez'in iddialı ofis stili...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Paylaşmanın mutluluğunu yaşatacak Ramazan kolileri

Paylaşmanın mutluluğunu yaşatacak Ramazan kolileri

Ramazan bereketi fiyatlara yansıdı! %25'e varan indirimleri kaçırmayın

Ramazan bereketi fiyatlara yansıdı! %25'e varan indirimleri kaçırmayın

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
A101'e Xiaomi tablet geliyor!

A101'e Xiaomi tablet geliyor!

Şıklık, esneklik ve konfor! Puma Anzarun Grid Spor Ayakkabı yarı fiyatına düştü

Şıklık, esneklik ve konfor! Puma Anzarun Grid Spor Ayakkabı yarı fiyatına düştü

Tüylerden ve kırıntılardan tek hamlede kurtulun!

Tüylerden ve kırıntılardan tek hamlede kurtulun!

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Doğum günü kombini çok beğenildi! İşte Demet Özdemir'in o kıyafeti...

Bilgisayar başında geçen saatleri konforlu hale getirecek ürünler

Bilgisayar başında geçen saatleri konforlu hale getirecek ürünler

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Çok satanlarda bir numara! Sony Playstation 5 indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! 'Ankara'nın gündeminde' deyip tarih verdi, İsa Karakaş'tan yüreklere su serpen açıklama

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! 'Ankara'nın gündeminde' deyip tarih verdi...

Marka marka duyurdular! Bakanlık listeyi güncelledi! Sucuk, baklava, zeytinyağı, peynir… Bu ürünlere dikkat!

Marka marka duyurdular! Dikkat! Bakanlık listeyi güncelledi...

Zorunlu deprem sigortasında tarife değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı, talimat değişti...

Zorunlu deprem sigortasında tarife değişti!

Emlak piyasasında şaşırtan değişim: 'Eski kiracı avantajı' tarih oldu! Yeni tutan ucuza oturuyor

'Eski kiracı avantajı' tarih oldu! Yeni tutan ucuza oturuyor

Kütahya’da rekor maaş promosyonu: Tam 86 bin 600 TL!

Rekor maaş promosyonu

Markette Ülker ürünleri raflardan kaldırıldı! Marketin 'fiyat politikamıza uymuyor' açıklamasına Ülker'den yanıt

Markette Ülker ürünleri raflardan kaldırıldı! Marketin 'fiyat politikamıza uymuyor' açıklamasına Ülker'den yanıt

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.