Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

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Beklenmedik harcamalarla karşılaştığınızda düşük maliyetli bir finansman seçeneği aramak kaçınılmaz olur. İhtiyacınızı çözecek nakiti bulması da kara kara düşündürür ama neyse ki kolay bir yolu var. Bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu %0 faizli nakit fırsatlarından yararlanmak. O bankalardan biri de Yapı Kredi. İlk kez müşterisi olacaklara %0 faizli 50.000 TL’ye kadar nakit avans fırsatı sunuyor. Üstelik şubeye gitmenize gerek yok, başvurunuzu yalnızca Yapı Kredi Mobil üzerinden birkaç adımda tamamlayabiliyorsunuz. Peki bu kampanyanın içeriği ne, bu avantajlı fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz? diye merak ediyorsanız işte detaylar...

Faizsiz 50.000 TL nasıl alınır?

Yapı Kredi’nin yeni müşterilerine özel sunduğu bu kampanya kapsamında, 25.000 TL taksitli nakit avans ve 25.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi olmak üzere toplamda 50.000 TL'yi faizsiz ve 6 aya varan taksitle kolayca alabilirsiniz. Üstelik bu fırsattan yararlanmak için tek yapmanız gereken Yapı Kredi Mobil’i indirerek "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımını takip etmek ve FAIZSIZ50BIN kodunu kullanmak. Başvurunuz onaylandığında paranız hesabınızda ve neye kullanmak istediğiniz size kalmış.

Bireysel İhtiyaç Kredisi (25.000 TL’ye kadar)

Maksimum vade: 6 ay

Faiz oranı: %0

Başvuru kanalı: Yapı Kredi Mobil

Kampanya süresi: Müşteri olduktan sonra 15 gün boyunca geçerli

Kullanım şartı: Yapı Kredi Mobil’den müşteri olup başvurunun onaylanması

Taksitli Nakit Avans (25.000 TL’ye kadar)

Maksimum vade: 3 ay

Faiz oranı: %0

Başvuru kanalı: Yapı Kredi Mobil

Kampanya süresi: Müşteri olduktan sonra 15 gün boyunca geçerli

Kullanım şartı: Bireysel kredi kartı başvurunuzun onaylanması

Kampanyadan nasıl yararlanabilirsiniz?



Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak için Yapı Kredi Mobil’i indirerek şu adımları takip etmeniz yeterli:

Yapı Kredi Mobil’i indirin "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyin. FAIZSIZ50BIN kampanya kodunu girerek başvurunuzu tamamlayın. Müşteri olduktan sonra Bireysel İhtiyaç Kredisi veya Taksitli Nakit Avans başvurunuzu yapın. Onaylandıktan sonra %0 faizli nakit avantajını kullanmaya başlayın!

Kampanyadan kimler yararlanabilir?

Bu kampanya sadece ilk kez Yapı Kredi müşterisi olacaklar için geçerli. Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil’den müşteri olan kişiler yararlanabiliyor. Kampanyaya dahil olmak için 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olma sürecini tamamlamanız gerekiyor. Süreci tamamlamadığınız ya da şubeye giderek müşteri olmanız durumunda kampanyadan faydalanamıyorsunuz.

Önemli Noktalar:

"Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımında FAIZSIZ50BIN kampanya kodunu girmeniz gerekiyor.

Başvurular bankanın değerlendirmesine tabi ve kredi limiti başvuran kişinin finansal durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Kampanya koşulları

Kampanya sadece yeni ve bireysel müşteriler içindir.

Kampanya 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Yapı Kredi Mobil üzerinden "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımı tamamlanmalıdır.

Kampanyaya katılım için FAIZSIZ50BIN kodunun başvuru sırasında girilmesi zorunludur.

Kampanya kapsamında yeni müşteri olan kullanıcılar, 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans ve 25.000 TL’ye kadar Bireysel İhtiyaç Kredisi olmak üzere, toplamda 50.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit fırsatından yararlanabilir.

Kampanyadan Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olduktan sonra bireysel kredi kartı ve/veya bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunup başvurunun onaylanması ve kredilerinin/kartlarının kullanıma açılması durumunda yararlanabilir.

Kredi kartı açıldığında kampanya müşteriye tanımlı olacaktır. Kampanyadan, görüntülü görüşme ile müşteri olma tarihinden itibaren 15 gün içinde faydalanma süresi bulunuyor. 15 gün geçtikten sonra kampanya kullanım dışı oluyor.

Müşteriler kredi kartı nakit limitleri dahilinde bir kereye mahsus olmak üzere en fazla 25.000 TL taksitli nakit avans kullanabiliyor. Bu tutar 3 ay vade ile geçerli. Koşulların sağlandığı tutarın tek seferde çekilmesi gerekmektedir. Parçalı kullanımlarda faiz yansıyacaktır.

Kredi kartı başvurusunun 25.000 TL’den daha az limit ile onaylanması halinde çekilebilecek maksimum taksitli nakit avans tutarı kredi kartının limitiyle sınırlıdır.

Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, yasal düzenlemeler gereği müşteri limitinin %25’i kadar, en fazla 25.000 TL sınırlandırılmıştır.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sadece bireysel kredi kartları ile kullanılabilecektir.

Kampanyadan bir kez yararlanılabilir. Daha önce Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olup %0 faizli kredi kampanyalarından faydalanan müşteriler, bu kampanyaya katılamaz.

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