Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

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Beklenmedik harcamalarla karşılaştığınızda düşük maliyetli bir finansman seçeneği aramak kaçınılmaz olur. İhtiyacınızı çözecek nakiti bulması da kara kara düşündürür ama neyse ki kolay bir yolu var. Bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu %0 faizli nakit fırsatlarından yararlanmak. O bankalardan biri de Yapı Kredi. İlk kez müşterisi olacaklara %0 faizli 50.000 TL’ye kadar nakit avans fırsatı sunuyor. Üstelik şubeye gitmenize gerek yok, başvurunuzu yalnızca Yapı Kredi Mobil üzerinden birkaç adımda tamamlayabiliyorsunuz. Peki bu kampanyanın içeriği ne, bu avantajlı fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz? diye merak ediyorsanız işte detaylar...
Yapı Kredi’nin yeni müşterilerine özel sunduğu bu kampanya kapsamında, 25.000 TL taksitli nakit avans ve 25.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi olmak üzere toplamda 50.000 TL'yi faizsiz ve 6 aya varan taksitle kolayca alabilirsiniz. Üstelik bu fırsattan yararlanmak için tek yapmanız gereken Yapı Kredi Mobil’i indirerek "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımını takip etmek ve FAIZSIZ50BIN kodunu kullanmak. Başvurunuz onaylandığında paranız hesabınızda ve neye kullanmak istediğiniz size kalmış.
Maksimum vade: 6 ay
Faiz oranı: %0
Başvuru kanalı: Yapı Kredi Mobil
Kampanya süresi: Müşteri olduktan sonra 15 gün boyunca geçerli
Kullanım şartı: Yapı Kredi Mobil’den müşteri olup başvurunun onaylanması
Maksimum vade: 3 ay
Faiz oranı: %0
Başvuru kanalı: Yapı Kredi Mobil
Kampanya süresi: Müşteri olduktan sonra 15 gün boyunca geçerli
Kullanım şartı: Bireysel kredi kartı başvurunuzun onaylanmasıHemen Başvur
Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak için Yapı Kredi Mobil’i indirerek şu adımları takip etmeniz yeterli:
Bu kampanya sadece ilk kez Yapı Kredi müşterisi olacaklar için geçerli. Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil’den müşteri olan kişiler yararlanabiliyor. Kampanyaya dahil olmak için 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olma sürecini tamamlamanız gerekiyor. Süreci tamamlamadığınız ya da şubeye giderek müşteri olmanız durumunda kampanyadan faydalanamıyorsunuz.
Önemli Noktalar:
"Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımında FAIZSIZ50BIN kampanya kodunu girmeniz gerekiyor.
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