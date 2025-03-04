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Geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı! Bankaya gitmeden kolay ve hızlı başvuru...

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.03.2025 11:33
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Çoğu zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor ve acil nakit ihtiyaçları belirebiliyor. Böyle durumlarda "Ne yapsam?" diye kara kara düşünmenize gerek yok. Çünkü Yapı Kredi Mobil "AVANS20BIN" koduyla yeni müşteri olanlara geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı sunuyor. Üstelik bankaya gitmeden, internetten kolay ve hızlı başvuru yaparak... "Peki nasıl olacak, ne yapmalıyım?" derseniz işte tüm detaylar...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı! Bankaya gitmeden kolay ve hızlı başvuru...

İhtiyaçlar hiç bitmiyor, ancak cebimizdeki para öyle mi? Ana giderler, ekstra masraflar, acil ödemeler derken nakite sıkıştığımız pek çok zaman olabiliyor. Hemen hemen herkesin yaşadığı bu durum son derece doğal ve çözümü de basit. Bankalar, yeni müşteriler çekmek için birbirinden cazip kampanyalar sunuyor. Onlardan biri de Yapı Kredi Mobil'in "AVANS20BIN" koduyla yeni müşteri olanlara geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı! Eğer bütçenizi zorlayan ödemeleriniz veya acil nakit ihtiyacınız varsa bu fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Başvuru süreci çok basit ve hızlı! İşte detaylar...

İnternetten hızlı ve kolay başvuru

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Geri ödemesiz 20.000 TL almak için bankaya gitmeye, uzun kuyruklar beklemeye gerek yok. İnternetten hızlı ve kolay başvuru yaparak 20.000 TL nakitinizi alabilirsiniz. İlk adım Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirmek ve ilk kez Yapı Kredili olmak. Uygulamayı hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapı Kredili olmak için ikinci adım, uygulamada "Yapı Kredi Müşterisi Ol" menüsüne tıklamak ve bu esnada "AVANS20BIN" kodunu girmek. Ardından Yapı Kredi görüntülü işlem asistanlarına bağlanarak bilgilerinizi doğrulayabilir, işlemlere devam edebilirsiniz. Bunu ve diğer tüm bankacılık işlemlerini 08.00 ila 01.00 saatleri arasında istediğiniz yerden yapabilirsiniz.

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Yapı Kredi nakit acil nakit acil nakit ihtiyacı
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