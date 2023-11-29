FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2023 SON DURUM: Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, evlilik kredisi için pilot bölgenin belirlendiğini ifade etmişti. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceği ise daha önce açıklanmıştı. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu 29 Kasım 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Fakat 150 bin liralık evlilik kredisi şartları detaylarına kararda yer verilmedi. İşte detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar gelin ve damat adayları tarafından merak edildi. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Yeni evlenecek olan gençlere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla verilecek olan faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi için ilk aşama olan Aile Gençlik Fonu Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.17 saat önce

Bu gelişmeyle beraber başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'dan evlenecek gençlere kullandırılacak 150 bin lira krediyle ilgili kriterlerin belirlendiğini söyledi. Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

''Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.''

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Fakat faizsiz evlilik kredisi şartları ayrıntılarına yer verilmedi.

Evlilik kredisi başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçmesiyle yeniden gündeme geldi. Evlilik kredisi detayları Resmi Gazete'de yer almazken, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir" şeklinde ifadeler kullanmıştı.





