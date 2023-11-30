FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2023? 0 faizli Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni evlenecek çiftler tarafından yakından takip ediliyor. 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bahsi geçen destek Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Aralık ayının sonuna kadar faizsiz evlilik kredisi için şartların belli olması bekleniyor. 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz 2023 - 2024 evlilik kredisi evlilik kredisi başvuru ekranının açıklama sonrası erişime açılacağı düşünülüyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin teklifleri oluşturulacak Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi yasalaştı.

AİLE VE GENÇLİK FONU RESMİ GAZETE'DE

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin kabul edilmesinin ardından, karar 29 Kasım 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Yeni evlenecek olan gençlere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla verilecek olan faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi için ilk aşama olan Aile Gençlik Fonu Meclis'te kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

Bu gelişmeyle beraber başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre kesin olmamakla birlikte şartların ilk etapta şu şekilde olması bekleniyor.

Evlilik kredisi ilk önce pilot bölgede başlayacak. Yaş sınırı ve gelir kriterinin olması bekleniyor.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mahinur Özdemir Göktaş "Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi." açıklamasında bulundu.





