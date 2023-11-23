FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: 150 Bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler? Gelin ve damat adayları dikkat!

Faizsiz evlilik kredisi başvurusunun nasıl yapılacağı, istenen şartlar ve hangi bankaların işlem aldığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, evlilik kredisi için pilot bölgenin belirlendiğini ifade etmişti. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceği daha önce açıklanmıştı. Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Gözler şimdi Resmi Gazete'de. İşte, faizsiz evlilik kredisi başvurusu hakkında merak edilenler...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar gelin ve damat adayları tarafından merak edildi. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Bu gelişmeyle beraber başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'dan evlenecek gençlere kullandırılacak 150 bin lira krediyle ilgili kriterlerin belirlendiğini söyledi. Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

''Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.''





