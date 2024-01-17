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Faizsiz evlilik kredisi için dikkat çeken adım! Bakan açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni evlenecek çiftlere yönelik 150 bin TL'lik faizsiz kredi çalışmasında sona gelindiğini açıkladı.

Faizsiz evlilik kredisi için dikkat çeken adım! Bakan açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAŞVURU SÜRECİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI"

Bir gazetecinin Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde söz konusu fonun kurulduğunu hatırlattı.

"Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

48 AY VADE, 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ

Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız." açıklamasında bulundu.

Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

"YARDIM TALEPLERİ 4 DAKİKA İÇİNDE ULAŞIYOR"

Sosyal yardımlarla ilgili "4,4 milyon vatandaşı sosyal yardımlara muhtaç ettiler" iddiasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Göktaş, "Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tamamen bir algı oluşturma çabasından ibaret." yanıtını verdi.

Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sini, çalışamayacak durumda olan vatandaşların oluşturduğuna dikkati çeken Göktaş, "Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferlik yardımlar da bu rakamın içinde yer alıyor. Yardım talepleri 4 dakika içerisinde sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu." diye konuştu.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ile Aile Sosyal Destek Programı personeli aracılığıyla ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini belirten Göktaş, hem arz hem talep odaklı sosyal yardım anlayışını devam ettirdiklerini kaydetti.

(AA)

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