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Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih verdi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı: 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.05.2024 09:59
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Evlilik kredisi ödemeleri ne zaman? Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteği verileceği daha önce açıklanmış ancak ödeme tarihi belirtilmemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş o soruya, "Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacak" diyerek yanıt verdi.

Faizsiz evlilik kredisi için ilk kez tarih verdi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı: 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum'

Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmış, ödeme tarihi ise açıklanmamıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Göktaş burada yaptığı konuşmasında evlilik kredisinde ilk ödeme tarihini de ilk kez duyurdu.

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Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aile ve Gençlik Fonu’nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi. Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik.

48 AY VADELİ 150 BİN TL KREDİ

Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

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"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"

Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay’dan aldık. Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

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"ÖDEMELER 21 MAYIS'TA BAŞLIYOR"

Buradan da bu fondan yararlanan gençlerimize bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun."


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Anahtar Kelimeler:
evlilik kredisi
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