Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! İkinci etap ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bu doğrultuda başvuru yaparak evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanan, Mayıs ayı içerisinde de resmi nikâhlarını gerçekleştiren bin 203 çifte toplam 180 milyon 450 bin lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu’nu kurduklarını kaydeden Bakan Göktaş, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini ifade etti. Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerini söyledi.

48 AY VADELİ, FAİZSİZ 150 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

Söz konusu projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

ŞARTLARI SAĞLAYAN 2 BİN 976 ÇİFTE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLDİ

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvuru yaptığını belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençleri yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Göktaş şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikâhı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikâhlarını gerçekleştiren bin 203 çiftimize toplam 180 milyon 450 bin lira ödeme yapacağız.”

Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

(AA)





