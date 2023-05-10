Faizsiz kredi, 48 ay vade! Bakan Yanık canlı yayında detayları açıkladı: 150 bin liralık evlilik kredisi şartları netleşiyor…

AK Parti'nin seçim beyannamesinde Gençlik ve Aile Bakanlığı Kurulacağı açıklanmıştı. Seçimlerin ardından yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başa gelmesi ve Cumhur İttAfakı’nın üstünlük sağlaması durumunda Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması için adımlar atılacak. Bankanın en dikkat çalışmalarından bir tanesi ise yeni evlenecek genç çiftlere verilecek evlilik kredisi olacak. Bu kapsamda evlilik masrafları, ev tutma gibi ihtiyaçları için 150 bin TL, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi planlanıyor. Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evlilik kredisine ilişkin detayları anlattı.

FAİZ KREDİDE 2 YIL ERTELEME İMKANI

Habertürk canlı yayınında konuşan Bakan Derya Yanık, “Aile kurmanın mali yükümlülükleri çok zorlayıcı olabiliyor. Bu gençlerin hayatının başında, en mutlu zamanlarını böyle geçirmeleri için desteklenmesi gerektiğini düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki hassasiyetini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tensipleri ile de Aile ve Gençlik Bankası kurulmuş oldu” diyerek, “Evlilik kredisi bu bankanın çalışmalarından birisi. Evlilik kredisini evliliğin başında 150 bin TL olmak üzere, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay yani 4 yıl vadeli hiç faiz ödemeksizin gençler geri ödeyecek. Böylelikle onlara nefes alma imkanı sağlamış oluyoruz. Gayet uygun şartlarda da geri ödemesini yapacaklar” ifadelerini kullandı.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evlilik kredisi veren bankalar ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak kredi imkanından yeni evlenecek çiftler yararlanacak. Yaş şartı olup olmadığı da henüz belli değil. Konuya ilişkin Bakan Derya Yanık, “Çerçeve metin halinde paylaşıldı. Diğer detayları önümüzdeki süreçte uygulama süreci başladığında kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde açıklamada bulundu.



