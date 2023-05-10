FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Faizsiz kredi, 48 ay vade! Bakan Yanık canlı yayında detayları açıkladı: 150 bin liralık evlilik kredisi şartları netleşiyor…

Faizsiz kredi, 48 ay vade! Bakan Yanık canlı yayında detayları açıkladı: 150 bin liralık evlilik kredisi şartları netleşiyor…

10.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaadi olarak duyurmuştu. Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar veriyor? soruları merak edilirken Bakan Derya Yanık canlı yayında konuya ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte haberin detayları…

Faizsiz kredi, 48 ay vade! Bakan Yanık canlı yayında detayları açıkladı: 150 bin liralık evlilik kredisi şartları netleşiyor…

AK Parti'nin seçim beyannamesinde Gençlik ve Aile Bakanlığı Kurulacağı açıklanmıştı. Seçimlerin ardından yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başa gelmesi ve Cumhur İttAfakı’nın üstünlük sağlaması durumunda Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması için adımlar atılacak. Bankanın en dikkat çalışmalarından bir tanesi ise yeni evlenecek genç çiftlere verilecek evlilik kredisi olacak. Bu kapsamda evlilik masrafları, ev tutma gibi ihtiyaçları için 150 bin TL, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi planlanıyor. Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evlilik kredisine ilişkin detayları anlattı.

1 (183)

FAİZ KREDİDE 2 YIL ERTELEME İMKANI

Habertürk canlı yayınında konuşan Bakan Derya Yanık, “Aile kurmanın mali yükümlülükleri çok zorlayıcı olabiliyor. Bu gençlerin hayatının başında, en mutlu zamanlarını böyle geçirmeleri için desteklenmesi gerektiğini düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki hassasiyetini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tensipleri ile de Aile ve Gençlik Bankası kurulmuş oldu” diyerek, “Evlilik kredisi bu bankanın çalışmalarından birisi. Evlilik kredisini evliliğin başında 150 bin TL olmak üzere, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay yani 4 yıl vadeli hiç faiz ödemeksizin gençler geri ödeyecek. Böylelikle onlara nefes alma imkanı sağlamış oluyoruz. Gayet uygun şartlarda da geri ödemesini yapacaklar” ifadelerini kullandı.

1 (161)

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evlilik kredisi veren bankalar ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak kredi imkanından yeni evlenecek çiftler yararlanacak. Yaş şartı olup olmadığı da henüz belli değil. Konuya ilişkin Bakan Derya Yanık, “Çerçeve metin halinde paylaşıldı. Diğer detayları önümüzdeki süreçte uygulama süreci başladığında kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde açıklamada bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ENFLASYON VERİLERİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 ABD TÜFE kararıABD ENFLASYON VERİLERİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 ABD TÜFE kararı
Kamu işçileri zam oranı belli oldu!Kamu işçileri zam oranı belli oldu!
4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik
Anahtar Kelimeler:
kredi

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

İşçileri heyecanlandıran sözler

İşçileri heyecanlandıran sözler

Fahiş kirada ev sahiplerinin yeni yöntemi

Fahiş kirada ev sahiplerinin yeni yöntemi

Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişme

Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.