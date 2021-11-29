Faizsiz kredi dönemi! Beyaz eşya, telefon, mobilya, bilgisayar alacaklar dikkat

Evleneceklere, evini yenilemek isteyenlere güzel bir haberimiz var. Döviz kuru nedeniyle elektronik aletlerde artan fiyatlar için faizsiz kredi dönemi başladı. Online alışveriş siteleri tek tek indirime girmişken bir de üzerine masrafsız kredi eklenince pek çok kişi için bayram havası oldu. Sizler için kampanyaları bir araya getirdik. Bunları incelemeden hiçbir şey almayın.

BANKALAR ALIŞVERİŞ İÇİN SIFIR FAİZ İLE KREDİ YARIŞINA GİRDİ

ING bank ve Akbank 5000 TL’ye kadar sıfır faiz uygularken N Kolay da 1000 TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bankalar alışveriş kredisi kampanyalarında resmen yeni bir yarışa girdi. Sıfır faiz oranları ile çoğu kurumsal mağazadan yapılacak alışverişler amacıyla yüksek oranda ve ideal ödeme koşullarında alışveriş kredileri sunuluyor. ING Bank, Fibabanka, Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere çoğu banka; birçok e-ticaret ve diğer firmalar üzerinden yapılacak bütün alışverişler amacıyla özel faizsiz ve masrafsız krediler sunuyor. İşte en hesaplı alış veriş kredileri…

3 AYDAN 36 AYA KADAR VADE SEÇENEĞİ VAR

3 aydan 36 aya kadar vade seçenekleri ile en hesaplı alışveriş kredisi fırsatlarını yayınlayan Fibabanka, beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinde geçerli faizsiz finansman seçeneklerini bütün vatandaşlara sunuyor.

Bosch Alışveriş Kredisi kampanyası kapsamında sunulacak kredi ile 250 TL’den 40 bin TL’ye kadar kredi sayısını Bosch mağazalarından yapılacak alışverişlerde bütün yurttaşların basitçe kullanması sağlanacak.

15 aya kadar vadelerle faizsiz olarak yayılan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerini tercih edecek şahıslar amacıyla cazip faiz oranları ile sunulacak.

Ayrıca söz hususu krediden bütün yurttaşların faizsiz, masrafsız, kredi tahsis ücreti ve sigorta bedeli olmadan yararlanması sağlandı.

Fibabanka Bosch Alışveriş Kredisi dışında; Siemens, Profilo, Beko ve Arçelik başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya mağazalarında geçerli olmak üzere benzer alış veriş kredisi kampanyalarına da imza atıyor.

ING BANK’TAN ONLINE SİTEYE ALIŞVERİŞ KREDİ

Türkiye’nin en büyük e – ticaret platformlarından biri olmayı başaran e-ticaret sitelerinden biri üzerinden yapılacak bütün çevrimiçi alışverişlerde geçerli olmak üzere ING Bank doğrulusunda en ideal alış veriş kredisi kampanyası sunuluyor.

Bir e-ticaret firmasındaki alışverişlerde geçerli olmak üzere kullanılacak kredilerde 500 TL’den 25 bin TL’ye kadar istediğiniz miktarda krediyi basitçe talep edebileceksiniz.

ING Bank o e-ticaret sitesindeki Alışveriş Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler amacıyla %1,59’dan başlayan cazip faiz oranları uygulanacak. O e-ticaret sitesinin yanı sıra ilaveten Teknokredi kampanyası ile ING Teknosa Alışveriş Kredisi kampanyasından da yurttaşların aynı cazip oranlar ve ödeme koşulları ile yararlanması sağlanacak.

YAPI KREDİ MEDİAMARKT ONLİNE ALIŞVERİŞ KREDİSİ

Yapı Kredi Bankası ise cep telefonundan bilgisayara, elektronik ev aletlerinden tabletlere kadar sonsuz üründe geçerli olmak üzere cazip oranlarla Türkiye’de faaliyet gösteren bir teknoloji marketin internet sitesi için kredi fırsatı sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi üzerinden basitçe kredi başvurularını bankanın dijital kanalları üzerinden yapan bütün vatandaşlar, çevrimiçi alışverişlerinde geçerli olmak üzere 500 TL ile 25 bin TL arasında hemen kredi kullanabilecekler.

36 aya kadar masrafsız ve basitçe talep edilebilecek kredi kapsamında %1,79 faiz oranları kullanılacaktır.

Hiçbir masraf ve ek ücret talep edilmeden verdiği kredi ile son dönemde çoğalan fiyatlar nedeniyle alışverişlerini erteleyen yurttaşların gereksinimlerini basitçe karşılaması hedefleniyor.

Önümüzdeki dönemde de bankaların faizsiz ve masrafsız alışveriş kredi kampanyalarına devam edeceği duyuruldu.

