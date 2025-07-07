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Faizsiz kredide tutar yükseldi, 85 bin TL'ye çıktı! Bankalar yarışta, kesenin ağzı açıldı

Faizsiz kredide son durum! Bankalar arasında müşteri kazanmak üzere faizsiz kredi yarışı sürüyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faizlerinde yüksek oranlar nedeniyle nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş faizsiz kredi seçeneklerini araştırıyor. Rekabet kızışırken bazı bankalarda tutar 85 bin TL'ye kadar çıktı. İşte faizsiz kredide banka banka son durum...

Faizsiz kredide tutar yükseldi, 85 bin TL'ye çıktı! Bankalar yarışta, kesenin ağzı açıldı
Hande Dağ

İhtiyaç kredisi faiz oranları halen yüksek seyrederken nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ise bankaların sunduğu faizsiz kredi seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Bankalar ise özellikle yeni müşterileri bankalarına çekmek için faizsiz kredide adeta yarışa girdi.

Faizsiz kredide tutar yükseldi, 85 bin TL ye çıktı! Bankalar yarışta, kesenin ağzı açıldı 1

FAİZSİZ KREDİ 85 BİN TL'Yİ BULDU

Bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Son olarak faizsiz kredide tutar 85 bin TL'ye kadar yükseldi. Alt sınırda is 50 bin TL tutarı bulunuyor.

Faizsiz kredide tutar yükseldi, 85 bin TL ye çıktı! Bankalar yarışta, kesenin ağzı açıldı 2

İşte banka banka müşterilere sunulan faizsiz kredi seçenekleri...

Faizsiz kredide tutar yükseldi, 85 bin TL ye çıktı! Bankalar yarışta, kesenin ağzı açıldı 3

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Akbank: 85 bin TL (3 ay vadeli 60.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans)

İş Bankası: 55 bin TL (3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap)

Garanti BBVA: 75 bin TL (3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans)

Enpara: 60 bin TL (6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi)

QNB: 75 bin TL (3 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans)

Denizbank: 50 bin TL (3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans)

TEB: 75 bin TL (6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans)

Faizsiz kredide tutar yükseldi, 85 bin TL ye çıktı! Bankalar yarışta, kesenin ağzı açıldı 4

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Anahtar Kelimeler:
banka faizsiz kredi
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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