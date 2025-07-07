Faizsiz kredide tutar yükseldi, 85 bin TL'ye çıktı! Bankalar yarışta, kesenin ağzı açıldı

İhtiyaç kredisi faiz oranları halen yüksek seyrederken nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ise bankaların sunduğu faizsiz kredi seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Bankalar ise özellikle yeni müşterileri bankalarına çekmek için faizsiz kredide adeta yarışa girdi.

FAİZSİZ KREDİ 85 BİN TL'Yİ BULDU

Bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Son olarak faizsiz kredide tutar 85 bin TL'ye kadar yükseldi. Alt sınırda is 50 bin TL tutarı bulunuyor.

İşte banka banka müşterilere sunulan faizsiz kredi seçenekleri...

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Akbank: 85 bin TL (3 ay vadeli 60.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans)

İş Bankası: 55 bin TL (3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap)

Garanti BBVA: 75 bin TL (3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans)

Enpara: 60 bin TL (6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi)

QNB: 75 bin TL (3 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans)

Denizbank: 50 bin TL (3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans)

TEB: 75 bin TL (6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans)