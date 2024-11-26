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'Farkında değiller' GSS prim borçlarına af geliyor! En çok onların imdadına yetişecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 07:48
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini açıklamıştı. Peki, o borçlara gelecek aftan kimler, nasıl yararlanacak? Faruk Erdem konuya dair "Burada özellikle liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan çok fazla genç arkadaşımızın Genel Sağlık Sigortası prim borcu birikti. Çünkü bunlar çok da farkında değiller Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri gerektiğinin" dedi. İşte söz konusu afla ilgili detaylar...

'Farkında değiller' GSS prim borçlarına af geliyor! En çok onların imdadına yetişecek

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara af geliyor. Hükümet harekete geçti bu konuda. 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek. Prim borcu olanlarsa sağlık hizmeti almaya devam edecek. Peki, sigorta borcu olanlara gelen aftan kimler, nasıl yararlanacak? İşte detaylar...

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ATV Haber'de yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta söz konusu gelişmeyi "1.1. 2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının tamamını siliyoruz" sözleriyle duyurdu.

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KİMLER, NASIL YARARLANACAK?

Düğmeye basıldı; Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af yolda. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yaptığı değerlendirmede "10 milyon insanımız nefes almış olacak" dedi.

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Meclis'teki torba teklife eklenmesi planlanan düzenleme iki aşamalı olacak. 2015 ve sonrasında prim borcu olanların 2025'te sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlanacak. Bir anlamda borçları ertelenmiş olacak. 1 Ocak 2015 tarihine kadar olan prim borçlarını ödemeyenlerin borçları ise silinecek. Bu da yaklaşık 2 milyar liralık borcun silineceği anlamına geliyor.

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Genel Sağlık Sigortası Türkiye'de yaşayan herkesi kapsayan bir sağlık şemsiyesi. Bu sisteme dahil olmayanlar hastanelerden ücretsiz muayene hakkına sahip olamıyor. 18 yaşını doldurmuş, öğrenciliği devam etmeyen ve herhangi bir yerde çalışmayanların da bu primlerini kendileri ödemek zorunda.

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Düzenleme de tam bu noktada özellikle gençlerin imdadına yetişecek. Faruk Erdem bununla ilgili olarak "Burada özellikle liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan çok fazla genç arkadaşımızın Genel Sağlık Sigortası prim borcu birikti. Çünkü bunlar çok da farkında değiller Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri gerektiğinin" dedi.

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2024 YILI İÇİN AYLIK GENEL SAĞLIK SİGORTASI ÖDEMESİ NE KADAR?

Genel Sağlık Sigortası primleri brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar, yani aylık 600 lira. Borcunu ödemediği halde 31 Aralık 2024 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalananlar için de süre uzatılacak.

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Faruk Erdem gelişmeyle alakalı "Borçları otomatik olarak silinecek, bir başvuruya gerek yok" dedi.

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Biriken prim borçlarına rağmen sağlık hizmeti alabilmek için de Kaymakamlığa gitmek yeterli. Erdem "Kaymakamlığa gidiyorsunuz. Sosyal Hizmetler Vakfındaki görevliler size gelirinizi, giderinizi soruyorlar, buna göre gelir durumunuz ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Genel Sağlık Sigortası borçlarına affı da içeren torba teklifin önümüzdeki günlerde meclise sunulması planlanıyor.

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