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Fatih Altaylı'dan canlı yayında olay olacak sözler: 'Demiş ki gökten dolar yağacak...' Akıllara Necmettin Batırel geldi...

20.12.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı dün akşamki programında çok konuşulacak bir ifade kullandı. Program konuğu Ekonomist Mahfi Eğilmez’e dolar kuru için 2023 tahminini soran usta gazeteci, “Dolarları satın, atın diyen bir ismi lazım değil bir ekonomi komedyeni var” dedi. Altaylı, isim vermese de akıllara ‘şakkadanak’ çıkışıyla bilinen Ekonomist Necmettin Batırel'in son yaptığı açıklama geldi. İşte Altaylı’nın o sözleri ve haberin detayları…

Fatih Altaylı'dan canlı yayında olay olacak sözler: 'Demiş ki gökten dolar yağacak...' Akıllara Necmettin Batırel geldi...

Gazeteci Fatih Altaylı’nın dün akşamki programında konuğu olan Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ile ekonomi gündemini masaya yatırdı. Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasaların etkilerinin konuşulduğu programın gündeminde döviz kurları da vardı.

Dolar/TL kuru bul yıl yeni zirvesini görse de bir süredir neredeyse sabit hareket ediyor. Yatırımcılar 2023 dolar tahminlerini merak ederken en çok da ekonomist yorumlarını araştırıyor. Bu kapsamda Fatih Altaylı konuğu Mahfi Eğilmez’e dolar kurundaki beklentilerini sordu. Ancak Altaylı’nın soruya girişinde kullandığı ifadeler dikkat çekti.

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“EKONOMİ KOMEDYENİ”

“Bu kurlar nereye kadar gidecek. Herkesin merak ettiği şey bu” diyen usta gazeteci Dr. Eğilmez’e, “Bir tane şey var. Ekonomi komedyeni var. Belki biliyorsunuzdur. Dolarları satın, atın diyen bir ismi lazım değil bir ekonomi komedyeni var. Demiş ki o, ‘Ocak’tan itibaren gökten dolar yağacak. Dolar 10 liraya düşecek. Bu tahminler neye göre yapılıyor. Rasyonalitesi var mı bunların?” sorusunu yöneltti.

Eğilmez ise Altaylı’nın ‘belki bilmiyordunuz’ sözü üzerine ‘yok onu bilmiyorum’ yanıtını verdi. Devamında ise yapılan bu tahminlerin gerçekçiliğinin olmadığını dile getirdi.

AKILLARA NECMETTİN BATIREL GELDİ

Altaylı, isim vermese de akıllara Ekonomist Necmettin Batırel'in son yaptığı açıklama geldi. Yıllar önce doların TL karşısında yükselişe geçtiği bir dönemde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı canlı yayında kullandığı "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" ifadesiyle tanınan Ekonomist Necmettin Batırel’den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Batırel bu kez 10 Ocak 2023 itibariyle piyasaya dolar yağacağını ve paranın Türkiye'ye akacağını iddia etti.

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“10 OCAK'TA DOLAR TÜRKİYE’YE AKACAK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Necmettin Batırel mesajında, “10 Ocak’tan itibaren piyasaya dolar yağacak. Bankalar BDDK kararı gereği 10,5 milyar dolar bozduracak. Rusların Avrupa Bankalarında el konulan 17 milyar dolarlık fonuyla 300 milyar euroluk varlığı kendi ülkeleri dışında yatırım yaparsa çözülecek. Para Türkiye’ye akacak” demişti.

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Fatih Altaylı necmettin batırel

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