Fatih Portakal’ın yayınında anlattı! Zamlı emekli maaşı için flaş tahmin: 'En düşüğü 5.250 TL olacak'

Son dakika: Emekli maaşı ne kadar 2023? Emekli 2023 yılı zam oranı ne olacak? Yıl sonu yaklaştıkça emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için tahminler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına Ocak 2023 ile birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Ocak zammı yüzde 15,91-22,75 arasında beklenirken, emekliler için refah payı da gündeme geldi. Peki, Ocak’ta emekliler ne kadar maaş alacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte haberin detayları…

4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ocak zammı için geri sayım sürerken Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı maaş zam oranları belli oldu. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu. Bu rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, zam alacak. Bunun yanında memur emeklilerinin maaşlarına ek gösterge de eklenecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse bu oran şimdilik yüzde 10,84. Emekli maaşları için kesin zam oranı Kasım ve Aralık ayının verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar 1.500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı Temmuz zammı sonrası 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 artışla SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 bin 500 lira olmuştu. Yeni yıla girerken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte toplamda 2,5 milyona yakın kişinin emekli olması beklenirken en düşük emekli aylığında da artış olacağı ifade ediliyor. Gazeteci Fatih Portakal’ın Youtube kanalına konuk olan SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni yılda emekli maaşlarına ilişkin beklentilerini açıkladı.

ORTALAMA EMEKLİ MAAŞI 6.900 TL!

Erdursun, “Emekli aylıklarına minimum yüzde 50 zam yapılacaktır. En düşük emekli aylığı 1 Ocak’tan itibaren 5.250 TL olur. En yüksek aylık şu an Türkiye’de 26 bin TL. Yeni yılda bu rakam 39 bin lira olur. Ama bu rakamı tüm emeklilerin binde biri kadar alan kişi sayısı var. Şu an Türkiye’de ortalama emekli aylığı 4.600 TL. Asgari ücret ise 5.500 TL. Yeni yılda emekli aylığı ortalaması 6.900 lira olacak” dedi.

EYT’LİLERİN MAAŞ HESABI

EYT'lilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı ifade ediliyor. 1999 yılı öncesi, 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

İNTİBAK YASASI İLE 1.200 TL DAHA ARTACAK

Öte yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.



