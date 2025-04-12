Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti! Milyonlarca kişiye mesaj gitti, 'Bu kadar ucuz değil'

1 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteğinin ne kadar olduğuna ilişkin açıklama da yer aldı. SMS ve faturalarda belirtilen destek ödemeleri sonrasında vatandaşın kullanım ücretinin ne kadar olduğu da hesaplandı.



DEVLETİN FATURALARA DESTEĞİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından karar verilen uygulama sonrası vatandaşların faturaları evlerine ve telefonlarına mesaj olarak gelmeye başladı. Devletin faturalara desteği ise şu şekilde:



Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60

Elektrikte yüksek kademede devlet desteği yüzde 40

Doğal gazda ise yüzde 65



VATANDAŞ FATURASINI PAYLAŞTI

Faturaların vatandaşlara gelmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları faturalarını paylaşmaya başladı ve çok sayıda yorum yapıldı. Gündem olan İşte bazı elektrik ve doğal gaz faturaları...

"BU KADAR UCUZ DEĞİL"

Milliyet'e faturalar ile ilgili açıklamada bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, uygulama sayesinde Hazine'ye olan maliyeti görebileceğini ifade ederek, "Aslıdan elektrik ve doğal gaz tüketimleri bu kadar ucuz değil" sözlerini kullandı.

Dağıtım bedelinde yüzde 34,5'lik bir artışın yapıldığın kaydeden Karataş, "Dağıtım firmaları buradan elde ettikleri gelire göre hizmet sağlıyorlar. Dağıtım firması hangi şehirde faaliyet gösteriyorsa o şehre yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu faturalarda yüzde 25 artışa tekabül etti. Ben elektrik faturalarına tekrar zam gelmesini beklemiyorum" dedi.