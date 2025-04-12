FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti! Milyonlarca kişiye mesaj gitti, 'Bu kadar ucuz değil'

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti! Milyonlarca kişiye mesaj gitti, 'Bu kadar ucuz değil'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.04.2025 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteğinin ne kadar uygulandığını gösterileceğini açıklamıştı. Mart ayının faturalarının gelmeye başlaması ile vatandaşlar devlet desteğinin ne kadar olduğunu da görmeye başladı. Vatandaşlar ise gelen faturalara sosyal medya hesapları üzerinden yorum yaparak paylaşımda bulundu. İşte vatandaşlara gönderilen bazı faturalar ve destek ücretleri...

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti! Milyonlarca kişiye mesaj gitti, 'Bu kadar ucuz değil'

1 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteğinin ne kadar olduğuna ilişkin açıklama da yer aldı. SMS ve faturalarda belirtilen destek ödemeleri sonrasında vatandaşın kullanım ücretinin ne kadar olduğu da hesaplandı.

doğal-gaz

DEVLETİN FATURALARA DESTEĞİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından karar verilen uygulama sonrası vatandaşların faturaları evlerine ve telefonlarına mesaj olarak gelmeye başladı. Devletin faturalara desteği ise şu şekilde:

  • Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60
  • Elektrikte yüksek kademede devlet desteği yüzde 40
  • Doğal gazda ise yüzde 65
    iStock-513223014

VATANDAŞ FATURASINI PAYLAŞTI

Faturaların vatandaşlara gelmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları faturalarını paylaşmaya başladı ve çok sayıda yorum yapıldı. Gündem olan İşte bazı elektrik ve doğal gaz faturaları...

Ekran görüntüsü 2025-04-12 104411

df

"BU KADAR UCUZ DEĞİL"

PARA

Milliyet'e faturalar ile ilgili açıklamada bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, uygulama sayesinde Hazine'ye olan maliyeti görebileceğini ifade ederek, "Aslıdan elektrik ve doğal gaz tüketimleri bu kadar ucuz değil" sözlerini kullandı.

ELEKTRİK

Dağıtım bedelinde yüzde 34,5'lik bir artışın yapıldığın kaydeden Karataş, "Dağıtım firmaları buradan elde ettikleri gelire göre hizmet sağlıyorlar. Dağıtım firması hangi şehirde faaliyet gösteriyorsa o şehre yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu faturalarda yüzde 25 artışa tekabül etti. Ben elektrik faturalarına tekrar zam gelmesini beklemiyorum" dedi.

Canlı Borsa
Altın son 5 yılın rekorunu kırdıAltın son 5 yılın rekorunu kırdı
Tüm sorunları ezdi geçti! 2 yanıtın toplamı yüzde 70’ten fazla... Tüm sorunları ezdi geçti! 2 yanıtın toplamı yüzde 70’ten fazla...
Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası Doğal gaz faturası devlet desteği fatura
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
muhtaç et destek ver sonra istediğin olsun...artık yemezler
doğalgazı tonu 18 dolara ql vatandaşa 35 dolara sat sonrada yüzde 40 indiirm yaptım diye lütufta bulun. mısır Firavunları da insanlara yaşamı bahşederdi
Millette alay ediyorlar resmen, kullanılan elektrik ve doğalgazı daha önceki aylardaki birim fiyatla çarptınmı aynı çıkıyor birde sanki indirim yapmışlar gibi dalga geçiyorlar.
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi olacak!

Dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi olacak!

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Saldırı anının görüntüleri kameralara yansıdı...

Saldırı anının görüntüleri kameralara yansıdı...

Tüm sorunları ezdi geçti! 2 yanıtın toplamı yüzde 70’ten fazla...

Tüm sorunları ezdi geçti! 2 yanıtın toplamı yüzde 70’ten fazla...

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

ABD ile Çin arasındaki 'Gümrük savaşlarında' son perde! Beyaz Saray: "Bu Çin için hiç iyi olmaz" sözleriyle duyurdu...

ABD ile Çin arasındaki 'Gümrük savaşlarında' son perde! Beyaz Saray: "Bu Çin için hiç iyi olmaz" sözleriyle duyurdu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.