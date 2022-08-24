FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapacağı Jackson Hole toplantısı ne zaman? Jackson Hole toplantısı nedir ve saat kaçta?

Jackson Hole toplantısının ne zaman yapılacağı ile FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapacağı saat vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi yatırımcıların ve ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği toplantıya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED Başkanı Jerome Powell ne zaman açıklama yapacak. İşte merak edilen soruların yanıtı...

JACKSON HOLL TOPLANTISI NE ZAMAN?

Küresel piyasalarda dikkatler Jackson Hole Sempozyumu’na çevrildi.

Jackson Hole sempozyumu, Dünya merkez bankacılarını bir araya getirecek.

Jackson Hole sempozyumu, 25-27 Ağustos'ta gerçekleşecek.

FED BAŞKANI JEROME POWELL JACKSON HOLL TOPLANTISINDA SAAT KAÇTA KONUACAK?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması 26 Temmuz cuma günü Türkiye saatiyle 17:00’de gelecek.

JACKSON HOLL TOPLANTISI NEDİR?

Her sene düzenlenen Jackson Hole Toplantısı, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katıldığı toplantı olarak bilinmektedir.

FED'in takviminde bulunan bilgilere göre, FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda gerçekleştireceği konuşmanın ana teması "Ekonomik Görünüm" olacak.

