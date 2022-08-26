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FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ne zaman? FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapacağı Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta?

26.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED Başkanı Jerome Powell, bugün (26 Ağustos 2022 Cuma) Jackson Hole toplantısında önemli açıklamalarda bulunacak. Toplantıda küresel merkez bankacılığının önemli temsilcileri olacak. Her yıl gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun saati merak edildi. Peki FED Başkanı Powell’ın konuşması ne zaman? FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapacağı Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen soruların yanıtı...

FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ne zaman? FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapacağı Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Jackson Hole toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere Kansas City Federal Reserve, her sene Jackson Hole, Wyoming'de en önemli ekonomik sempozyumlardan birine ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda vatandaş, yatırımcıların ve ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği toplantıya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapacağı Jackson Hole toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED Başkanı Powell’ın konuşması ne zaman? Detaylar haberimizde...

JACKSON HOLL TOPLANTISI NE ZAMAN?

Küresel piyasalarda dikkatler Jackson Hole Sempozyumu’na çevrildi.

Jackson Hole sempozyumu, Dünya merkez bankacılarını bir araya getirecek.

Jackson Hole sempozyumu, 25-27 Ağustos'ta gerçekleşecek.

FED BAŞKANI JEROME POWELL JACKSON HOLL TOPLANTISINDA SAAT KAÇTA KONUACAK?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması 26 Ağustos cuma günü Türkiye saatiyle 17:00’de gelecek.

JACKSON HOLL TOPLANTISI NEDİR?

Her sene düzenlenen Jackson Hole Toplantısı, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katıldığı toplantı olarak bilinmektedir.

FED'in takviminde bulunan bilgilere göre, FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda gerçekleştireceği konuşmanın ana teması "Ekonomik Görünüm" olacak.

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Fed Jerome Powell Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu amerika merkez bankası fed başkanı jerome powell
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