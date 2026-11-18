Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını kamuoyuyla paylaştı.

Politika faizinin piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,75-4 aralığında sabit bırakıldığı toplantıya ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin büyük bölümünün gelecek dönemde ek parasal sıkılaştırma adımları beklediğini gösterdi.

Tutanaklarda, Fed personelinin enflasyona yönelik tahminlerinin eylül toplantısında hazırlanan öngörülerle benzer seviyede olduğu, ekonomik büyüme beklentisinin ise eylül ayına kıyasla bir miktar güçlendiği belirtildi.

FAİZ KARARINDA KADEMELİ YAKLAŞIM VURGUSU

Toplantı kayıtlarına göre, Fed yetkililerinin çoğunluğu politika faizinin mevcut seviyesinde korunmasını desteklerken, ekonomik gelişmelere ilişkin daha fazla veri toplanmasının önemine işaret etti.

Bazı yetkililer, para politikasındaki sıkılaştırmanın aşamalı şekilde sürdürülmesinin işletmelere ve hane halklarına yüksek faiz ortamına uyum sağlamaları için zaman kazandıracağını ifade etti.

Öte yandan bazı Fed yetkilileri, piyasalarda aralık ayı ve gelecek yıl için fiyatlanan faiz artırımı beklentilerinin, uygun para politikası patikasına ilişkin kendi değerlendirmeleriyle genel olarak örtüştüğünü bildirdi.

BAZI YETKİLİLER KARARI "KIL PAYI" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Tutanaklarda, birkaç Fed yetkilisinin faiz oranlarının değiştirilmemesi yönündeki kararı desteklemesine rağmen bu tercihin "kıl payı" verildiğini düşündüğü aktarıldı.

Birçok yetkili, faizlerin sabit tutulmasının Fed'in enflasyonu zamanında yüzde 2 seviyesine düşürme kararlılığından vazgeçtiği anlamına gelmediğinin açıkça vurgulanması gerektiğini belirtti.

Enflasyonun yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü ve yavaşladığına ilişkin yeterli işaret bulunmadığını savunan bazı yetkililer ise ekim toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

ENFLASYONUN KALICI HALE GELMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Mevcut para politikası duruşunun yeterince sıkı olmadığını düşünen bazı Fed yetkilileri, faiz artırımlarının daha fazla ertelenmesinin önemli riskler barındırdığına dikkati çekti.

Yetkililer, sıkılaştırma sürecindeki gecikmelerin yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine yol açabileceği veya ilerleyen dönemde daha büyük ve ekonomik açıdan daha sarsıcı faiz artırımlarını zorunlu kılabileceği uyarısında bulundu.

Faiz artışını destekleyen birkaç yetkili ise piyasa katılımcılarının ilerleyen dönemde ek sıkılaştırma yapılabileceğini açık biçimde anlaması koşuluyla, federal fon oranının mevcut seviyesinde tutulmasına destek verebileceklerini belirtti.

BİR SONRAKİ TOPLANTIDA 25 BAZ PUANDAN FAZLA ARTIŞ GÜNDEME GELEBİLİR

Fed tutanaklarında, para politikasının gelecek dönemde izleyeceği yola ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Yetkililerin neredeyse tamamının, enflasyon ve iş gücü piyasasına yönelik temel beklentileri doğrultusunda, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönebilmesi için federal fon oranı hedef aralığında ilave artışların muhtemelen uygun olacağı görüşünde birleştiği aktarıldı.

Birkaç yetkilinin, açıklanacak enflasyon verilerinin olumsuz gelmesi durumunda bir sonraki toplantıda 25 baz puanın üzerinde faiz artışının değerlendirilebileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Ayrıca bazı yetkililer, enflasyonun öngörülenden daha dirençli seyretmesi halinde mevcut seviyeden daha sıkı bir para politikası uygulanmasının gerekebileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır