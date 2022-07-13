Fed, enflasyon ve resesyon üçgeninde altın fiyatları… Araştırmanın sonuçları yükseliş bekleyenleri üzecek: Ons ve gram altın…

Altın fiyatların gözünü ABD’den gelecek enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Bir süredir baskı yiyerek düşüş trendine giren ons altın bugün yatay bir seyir izliyor. Bayram tatili sonrası yurt içinde piyasalar açılırken yatırımcılar gram altın fiyatları için araştırmalarına yeniden başladı. Piyasalar resesyon ve Fed gölgesinde fiyatlanmaya devam ederken altın fiyatları için yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Altın fiyatları için gerçek ve olması gereken seviyeleri açıklayan analistler alım fırsatı için de değerlendirmede bulundu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 961,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından şu sıralar 966 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, bugün 1.722,6 dolar ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu sıralar yatay bir seyir izliyor.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

RESESYON VE FED GÖLGESİNDE PİYASALAR

Piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön arayışını sürdürürken, ABD'de hafta başından bu yana tahvil piyasalarında dalgalı bir seyir izleniyor. Bazı varlıklarda getiri eğrisi terse dönmüş durumda. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark dün bir ara 12,4 baz puana kadar çıkarak son 15 yılın en yükseğine işaret ederken, yeni günde de resesyon fiyatlamasını sürdürüyor.

Haziran ayı enflasyonunun yüksek gelebileceğine yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri artırırken, artan dolar talebiyle dolar endeksi 108,1'le son 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceği beklentisi güçleniyor. Dünya genelinde tekrar artmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise halihazırda oldukça yüksek seyreden belirsizlikleri desteklerken, neredeyse bütün varlıklarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

“ALTININ GERÇEK FİYATI BU SEVİYELER”

Quant Insight Analitik Başkanı Huw Roberts, altının gerçeğe uygun değerine kıyasla ucuz göründüğünü ancak makroekonomik koşulların yakın zamanda yeni bir yükseliş trendini desteklemediğini de belirtti. Roberts, QI’nin modellemesine göre altının rayiç değerinin 1.791 dolar civarında olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şirketin altının gerçeğe uygun değer modelini çok geniş terimlerle değerlendirdiğini kaydeden Huw Roberts, modelde, ekonomik büyüme, enflasyon, reel faizler, getiri eğrisi ve kredi marjları dahil finansal koşullar, para politikası ortamı ve risk iştahını dikkate aldığını dile getirdi.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI MI?

Huw Roberts, QI modellerinin makroekonomik temellerin altın için bozulduğunu gösterdiğini söylüyor. Ayrıca, bunun yakın vadede daha fazla zayıflığa işaret edebileceğini ekliyor. QI modellemesini kullanan yatırımcıların, mevcut düşüşü satın almadan önce makro resmin en azından stabilize olmasını beklediklerini kaydediyor. Bu bağlamda Roberts, “Model altının ucuz olduğunu gösterse de aslında şu anda güçlü bir alım sinyaline sahip değiliz” şeklinde yorumda bulundu.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEBİLECEK 16 FAKTÖR

Roberts, altının gidişatını neyin değiştirebileceğine ilişkin olarak da görüşlerini paylaşıyor. Bu bakımdan modelin faiz oranlarındaki eğilimde bir değişiklik olması gerektiğini öne sürdüğünü söylüyor. Bu bakımdan Roberts, altın fiyatını etkileyebilecek 16 faktörün altını çizdiklerini kaydediyor. Ancak, piyasayı yönlendiren en önemli faktör enflasyon olmaya devam ediyor. QI’nin araştırmasına göre, enflasyon altının gerçeğe uygun değerinin yüzde 18’inden fazlasını oluşturuyor.



